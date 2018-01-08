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Libya'da yakalanan 481 Nijeryalı göçmen ülkesine iade edildi

ABUJA (AA) - Avrupa'ya giderken Libya'da yakalanan 481 Nijeryalı göçmen ülkesine iade edildi.Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA), Libya'da yakalanan Nijeryalı 481 göçmenin daha ülkeye döndüğünü açıkladı.Nijerya ve Libya makamlarının...

Libya'da yakalanan 481 Nijeryalı göçmen ülkesine iade edildi

ABUJA (AA) - Avrupa'ya giderken Libya'da yakalanan 481 Nijeryagöçmen ülkesine iade edildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA), Libya'da yakalanan Nijeryalı 481 göçmenin daha ülkeye döndüğünü açıkladı.

Nijerya ve Libya makamlarının ortak çalışması ile Libya'da bulunan yaklaşık 5 bin mültecinin de ülkeye dönmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ekonomik kriz, yoksulluk ve yolsuzluklar nedeniyle halkın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği Nijerya'da, ayrıca ülkenin kuzeydoğusunda etkili Boko Haram örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenler, ya insan ve uyuşturucu kaçakçılarının eline düşüyor ya da çöl ve denizde hayatını kaybediyor.

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Anahtar Kelimeler:
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