Libya'da yarım milyon çocuk yardıma muhtaç

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), "Libya'da yarım milyondan fazla çocuğun insani yardıma ihtiyacı olduğunu" belirterek, siyasi ve güvenlik konusunda istikrarsızlığın hakim olduğu ülkedeki krize bir an önce siyasi çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ülkede 550 binden fazla çocuğun devam eden çatışmalar, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik gerileme nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyduğunu" ifade etti.

Libyalı çocuklar için ülkedeki krize bir an önce siyasi çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Cappelaere, "Bazı bölgelerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı. 80 binden fazla sığınmacı çocuk var. Bu çocuklar istismar ve sömürüye maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

UNICEF'in 2011'den bu yana çocukların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptığını hatırlatan Cappelaere şunları kaydetti:

"2016 yılında 1,3 milyon çocuğa, çocuk felcini önlemek için aşı yapıldı. UNICEF, çatışmaların çok şiddetlendiği zamanlarda bile ortaklarıyla ve ulusal kurumlarla işbirliği halinde çocukların aşısını yapmaya çalıştı."

Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.



