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Libya'da yasa dışı göçle mücadelenin 2017 bilançosu

- Libya açıklarında 2017 boyunca düzenlenen operasyonlarda 15 bin 810 yasa dışı göçmen kurtarıldı

Libya'da yasa dışı göçle mücadelenin 2017 bilançosu

TRABLUS (AA) - Libya Deniz Kuvvetleri, 2017 yılında yaklaşık 16 bin yasa dışı göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Deniz Kuvvetlerinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl içerisinde Libya açıklarında düzenlenen operasyonlarda 15 bin 810 yasa dışı göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

2017 yılı boyunca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanlardan 11'inin cesedine ulaşıldığı, 483 göçmen hakkında henüz haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonlarının, Sabrata, Zuvera, Castelverde ve başkent Trablus açıklarında gerçekleştiği aktarıldı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen aralık ayında yaptığı açıklamada, yerel ve uluslararası resmi verilere göre, Libya'daki sığınmacıların sayısının yarım milyonu aştığını ifade etmişti.

Ülkedeki 42 sığınma merkezinde yaklaşık 20 bin sığınmacının yer aldığını belirten Serrac, bunların ülkedeki sığınmacıların sadece yüzde 4'ünü teşkil ettiğini kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
2017LibyaYasa Dışı Göç
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