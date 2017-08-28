Libya'da yasa dışı göçmen operasyonu

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetlerinin, başkent Trablus açıklarında 134 kaçak göçmeni yakaladığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri sözcüsü Albay Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus açıklarında yürütülen yakalama-kurtarma operasyonu sonucu şişme bot içerisinde yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 134 göçmenin yakalandığını belirtti.

Aralarında 20 kadının da bulunduğu yasa dışı göçmenlerin Mısır, Tunus ve farklı Afrika ülkelerinin vatandaşları olduğunu söyleyen Kasım, yakalananların sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Trablus'taki göçmen idaresine teslim edildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, yıl başından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.