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Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

- Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmen yakalandı

Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

BİNGAZİ (AA) - Libya sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Libya Haber Ajansının (LANA) haberinde, 4 şişme bottaki 437 yasadışı göçmenin, Sabrata'dan 4 mil açıkta yakalanarak, Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye Rafinerisi Limanı'na götürüldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, göçmenlerin, gerekli yardımlar yapıldıktan sonra yasadışı göçle mücadele ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Libya sahil güçleri, 27 Ocak'ta da Sabrata'dan 3 mil açıkta İtalya'ya gitmekte olan 700 yasadışı göçmeni yakalamıştı.






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Anahtar Kelimeler:
LibyaSabrataYasadışı Göçmen
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