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Libya'daki Eş-Şerare Petrol Sahası üretime başladı

- Ulusal Petrol Kurumu: "Eş-Şerare Petrol Sahası aktif hale getirilmesinin ardından ilk gün 58 bin varil petrol üretti"

Libya'daki Eş-Şerare Petrol Sahası üretime başladı

TRABLUS (AA) - Libya'da iki yıldır kapalı olan Eş-Şerare Petrol Sahası'nın aktif hale getirilmesinin ardından ilk gün 58 bin varil petrol ürettiği bildirildi.

Ulusal Petrol Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamada, ilgili şirketlere petrol sahalarında üretime, gerekli incelemeleri ve bakımı yapma çalışmalarına başlamaları talimatı verildiği belirtildi. Açıklamada, Eş-Şerare Petrol Sahası'nın aktif hale getirilmesinin ardından ilk gün 58 bin varil petrol ürettiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurum Başkanı Mustafa Sanullah'ın Eş-Şerare ve El-Fil petrol sahalarındaki kurumun ortaklarından tebrikler aldığı kaydedildi. Total, Repsol, OMV ve Eni enerji şirketlerinin, "Bu olayı, zor bir yılın mutlu sonu" olarak değerlendirdiği ve Ulusal Petrol Kurumu'nu bu krizi çözmesini memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı.

Kurumun ortaklarının, Eş-Şerare ve El-Fil petrol sahalarındaki günlük üretimi bir ay içerisinde 175 bin, üç ay içerisinde 270 bin varile yükseltmek için destek verecekleri ifade edildi.

Emekli General Halife Hafter'e bağlı Zintan Tugayları petrol tesisleri muhafızları birliğinden geçen hafta yapılan yazılı açıklamada, Trablus'un 90 kilometre güneybatısındaki ana petrol boru hattının yeniden kullanıma açıldığı belirtilmişti.

Ulusal Petrol Kurumu da Eş-Şerare ve El-Fil petrol sahalarını ez-Zaviye limanına bağlayan ve iki yıldır kapalı bulunan petrol boru hattının Er-Reyayine bölgesinden yeniden açıldığını doğrulamıştı.

Eş-Şerare Petrol Sahası yetkilileri, ana petrol boru hattının yeniden açılmasının ardından dün petrol sahasının fiilen aktif hale getirildiğini açıklamıştı.

Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümetine bağlı birliklerin, 2014'ün sonlarında Şerare Petrol Sahasını ele geçirmesinin ardından Hafter yanlıları, söz konusu ana petrol boru hattını kapatmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
El-FilEş-ŞerareLibya
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