Libya'daki iç göçler

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Libya'da 7 yıl önce evlerini terk etmek zorunda bırakılan Tavergalı iç göçmenlere gıda yardımı yaptığı bildirildi.

Libya'da faaliyet gösteren yerel yardım kuruluşu Hayır Eli Derneği Yönetim Müdürü Murad eş-Şaibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muammer Kaddafi rejimini destekledikleri suçlamasıyla yaklaşık 7 yıl önce ülkenin kuzeyindeki Taverga kentinden zorla göç ettirilen ve hâlihazırda başkent Trablus'ta yaşayan Libyalılara WFP tarafından gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Yardım faaliyetinin Hayır Eli Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirildiğini belirten Şaibi, "Temel gıda malzemelerinden oluşan yardımın, yaklaşık bin aileye ulaştırılması hedefleniyor. Dağıtım işlemi, Taverga'daki kriz komitesiyle iş birliği içinde yürütülüyor." dedi.

Şaibi, yardımların, orta büyüklükteki bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacağını kaydederek, bölge halkına daha fazla yardım ulaştırılması için WFP ile iş birliğinin devam ettiğini vurguladı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) bazı bakanlar, yerlerinden edilen Libyalıların evlerine dönme hazırlıklarının başlaması dolayısıyla dün Taverga kentini ziyaret etmişti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, yaklaşık iki hafta önce, Taverga sakinlerinin şubat ayı başında evlerine döneceğini açıklamıştı.

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık etmek" suçlamasıyla devrimciler tarafından Taverga'dan zorla göç ettirilmişti.

Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını idame ettiriyor.

