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Libya'daki savaş suçları belgeleri UCM'ye sunuldu

- "Guernica 37" avukatları, Libya'da işlenen savaş suçları ile ilgili hazırladıkları dosyayı Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesine sundu

Libya'daki savaş suçları belgeleri UCM'ye sunuldu

LAHEY (AA) - Hollanda'da, "Guernica 37" Uluslararası Adalet Odaları avukatları, Libya'da işlenen savaş suçları ile ilgili hazırladıkları dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sundu.

"Guernica 37" avukatı Toby Cadman, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM Başsavcılarından Fatu Bensuda'ya sunulan dosyada, General Halife Hafter'in ve ona bağlı silahlı grupların işledikleri savaş suçları ile ilgili delillerin olduğunu açıkladı.
Cadman, "Sunulan dosyada Hafter ve ona bağlı silahlı gruplar ile alakalı yapılan araştırmaların yanı sıra şahitlerin açıklamaları bulunuyor." dedi.

Dosyanın ön hazırlık niteliğinde olduğunu belirten Cadman, "Dosyanın bitmiş halini daha sonra sunacağız. Dosyanın UCM tarafından incelenmesini ve desteklenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Başsavcı Bensuda, geçen hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) verdiği demeçte, Libya'da savaş suçları ile ilgili yaptıkları araştırmanın 2018 yılında önceliği olacağını açıklamıştı.

Hollanda'da Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), üç ay önce Libya Ulusal Ordusu (LNA) Komutanı Mahmud Mustafa Busef Al-Werfalli hakkında tutuklama kararı vermişti.

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HollandaLibyaSavaş SuçlarıUluslararası Ceza Mahkemesi
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