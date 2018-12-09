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Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda üretim durmadı

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'deki üretimin durduğuna dair açıklamaların asılsız olduğunu belirtti. Kurum, Fizan Gazap Hareketi üyesi gençlerin, dün Şerare Petrol Sahası'nı kapattığı...

Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda üretim durmadı
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TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Petrol Kurumu, güneydeki en büyük petrol sahası Şerare'deki üretimin durduğuna dair açıklamaların asılsız olduğunu belirtti.

Kurum, Fizan Gazap Hareketi üyesi gençlerin, dün Şerare Petrol Sahası'nı kapattığı ve üretimin durduğuna ilişkin iddialara açıklık getirdi. Dünkü gösterilerin petrol sahasındaki üretimi aksatmadığı aktarılan açıklamada, Şerare'deki üretimin durması halinde ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceği uyarısında bulunuldu.

Dün, petrol sahasından bir yetkili, Fizan Gazap Hareketi üyesi gençlerinin, Şerare Petrol Sahası'nı kapattığını bildirmişti.

Kendilerini Fizan Gazap Hareketi olarak adlandıran Libyalı gençler, ülkedeki ilgili tarafların, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için gösteri düzenlemişti.

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu belirtiliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Eş-Şerare Petrol SahasıLibyaPETROL
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