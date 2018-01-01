Libya'daki şiddet olaylarının 2017 bilançosu: 433 ölü

TRABLUS (AA) - Libya'da 2017'de yaşanan çatışma, şiddet eylemleri ve yasa dışı infazlar sırasında 79'u çocuk, 10'u kadın, 433 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Merkezi Trablus'ta bulunan sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Ulusal Komitesince hazırlanan senelik raporda, "Ülkede 2017 boyunca yaşanan çatışma, şiddet eylemleri ve yasa dışı infazlar sırasında 79'u çocuk, 10'u kadın, 433 kişi hayatını kaybetti." denildi.

Raporda, Brak eş-Şatı, el-Ebyar, Kanfude, el-Berika, el-Hira, Terhune, Verşefane'de 201 yasa dışı infaz gerçekleştiği belirtilirken, "Bingazi, Derne ve Sirte kentlerindeki bombalı eylemlerde 157 sivil yaşamını yitirdi. Trablus, Sebha, Bingazi, Ez-Zaviye, Sabrata, El-Kura, Bevali, Hums kentlerindeki hedef gözetmeksizin düzenlenen saldırılar ve şiddet olaylarında ise 75 kişi öldü." denildi.

Son bir yılda, 143 kişinin keyfi tutuklandığı, 186'sının kaçırıldığı kaydedilen raporda, gazeteci, aktivist ve insan hakları savunucuları aleyhinde keyfi gözaltı, şiddet ve tehdit gibi 34 yasa dışı eylemin kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Raporda, haber ajansı, gazete, Arap ve yerel basın mensuplarının, Trablus, Bingazi ve Sebha kentlerinde gözaltı ve habere ulaşma haklarının ellerinden alınması gibi muamelelere maruz kaldığı vurgulanarak, Bingazi, Sebha, Zaviye, Trablus, Verşefane, Derne kentlerinde sağlık merkezlerine yönelik 15 saldırı eyleminin vuku bulduğu, sağlık personeli ile hastaların yaşamlarını tehdit ettiği belirtildi.

Ülkedeki günlük yaşama ilişkin verilerin de yer aldığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlar, hala insani kriz ve çok kötü yaşam şartlarıyla karşı karşıya. Ülke nüfusunun üçte biri, insani krizin yol açtığı sorunların etkisi altında. Libyalılar, güvenli gıda ve sağlık hizmetinden yoksun. Yaşam şartları ve insani durumun iyileşmesi için yardıma ihtiyacı olanların sayısı yaklaşık 3,5 milyona ulaştı. Bunların 391 bin 416'sı ülke içinde sığınmacı konumunda bulunuyor."

Raporda, bu krizin nedenleri arasında, "bölünmüşlük hali, mevcut siyasi ve ekonomik krizin çözümünün gecikmesi, şiddet ve çatışma olaylarının" yer aldığı aktarıldı.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

2011'den bu yana bazı silahlı gruplar arasında silahlı çatışmalara sahne olan Libya'da kendilerine ait silahlı güçleri olan hükümetler de iktidar mücadelesi veriyor.