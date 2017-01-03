Libya'daki ulusal mutabak hükümeti

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kuni, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, Başkanlık Konseyinin ülke yönetiminde başarısız olması nedeniyle başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

Konseydeki görev süresinde bilerek ya da bilmeyerek işlediği suçlar için kendisini yargıya teslim ettiğini söyleyen Kuni, geçen yıl boyunca cinayet, adam kaçırma, tecavüz gibi yaşanan tüm trajedilerin sorumlusunun konsey olduğunu savundu.

Kuni'nin istifasını resmi olarak sunduğuna ilişkin bir bilgiye ulaşılmazken, Başkanlık Konseyi yetkililerinin de henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadığı kaydedildi.

Fayiz Sirac liderliğindeki Başkanlık Konseyi, başkan yardımcıları Ahmed Muaytik, Fethi el-Mecberi, Ali el-Katrani, Abdusselam Kaçman, Musa el-Kuni'nin yanı sıra Ömer el-Esved, Muhammed el-Imari Muhammed, Ahmed Hamza el-Mehdi isimli üyelerden oluşuyor.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar neticesinde ülkede biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi) diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre UMH hükümeti kurulmuştu. Mart 2015'te göreve başladığını duyuran Başkanlık Konseyi'nin görev süresine ilişkin halihazırda ülkedeki siyasiler arasında ve uluslararası toplumun bazı kesimlerinde fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor.



















