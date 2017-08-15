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Libya'dan uluslararası kuruluşlara suçlama

- Libya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Kasım: - "Uluslararası kuruluşlar yasa dışı göçmenleri beklerken Libya karasularına çok fazla yaklaşıyor, Libya sahil güvenliğine ve yetkili makamlara saygı göstermiyor. Bu durum, Libya egemenliği ile uluslararası kanun ve örfün çiğnenmesidir"

Libya'dan uluslararası kuruluşlara suçlama

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, ülkede yasa dışı göçmenleri kurtarmada görev yapan uluslararası kuruluşları, Libya'nın egemenliğini çiğnemekle suçladı.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası kuruluşlar yasa dışı göçmenleri beklerken Libya karasularına çok fazla yaklaşıyor, Libya sahil güvenliğine ve yetkili makamlara saygı göstermiyor. Bu durum, Libya egemenliği ile uluslararası kanun ve örfün çiğnenmesidir." dedi.

Söz konusu kuruluşların, önceliği insan hakları ise devletlerin ve kanunu icra eden makamların egemenliğine saygı duyması gerektiğini belirten Kasım, Deniz Kuvvetlerinin ilerleyen günlerde bu kuruluşlara gemilerinde Libyalı ya da uluslararası gözlemci bulundurma şartı getireceklerini sözlerine ekledi.

UMH'nin geçen perşembe, kendi talebi olmaksızın karasularına yabancı gemi girmesine engel olmak için arama ve kurtarma bölgesi kurma kararı almasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar ve Çocukları Kurtarın Vakfı, Libya sahilleri açıklarında göçmen kurtarma çalışmasını durdurduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KarasularıLibyaYasadışı Göçmen
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