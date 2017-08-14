Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Libyalı komutan Kadi, Katar'da

- Katar Savunma Bakanı Atıyye, El-Bunyan el-Mersus Operasyonu Güçleri Komutanı Kadi ile bir araya geldi

Libyalı komutan Kadi, Katar'da

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı El-Bunyan el-Mersus Operasyonu Güçleri Komutanı Tuğgeneral Beşir el-Kadi ile bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim de hazır bulundu. Görüşmede Kadi, Katar'a, Sirte kentinde DEAŞ'a karşı mücadele eden El-Bunyan el-Mersus güçlerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Haberde, görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte'yi terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için 5 Mayıs 2016'da "El-Bunyan el-Mersus Operasyonu" başlatmıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Sirac, geçen aralık ayında Sirte'nin DEAŞ'tan temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını açıklamıştı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
El-Bunyan El-Mersus" Operasyon GüçleriKatar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5