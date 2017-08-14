Libyalı komutan Kadi, Katar'da

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atıyye, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı El-Bunyan el-Mersus Operasyonu Güçleri Komutanı Tuğgeneral Beşir el-Kadi ile bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, başkent Doha'da gerçekleşen görüşmede, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim de hazır bulundu. Görüşmede Kadi, Katar'a, Sirte kentinde DEAŞ'a karşı mücadele eden El-Bunyan el-Mersus güçlerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Haberde, görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Sirte'yi terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için 5 Mayıs 2016'da "El-Bunyan el-Mersus Operasyonu" başlatmıştı.



UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Sirac, geçen aralık ayında Sirte'nin DEAŞ'tan temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandığını açıklamıştı.





