Libya'ya uygulanan silah ambargosu kaldırılıyor

TRABLUS (AA) - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından Libya'ya uygulanan silah ambargosunun kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.

Konsey Başkanı Serrac'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta askeri yetkililerle bir araya gelen Serrac'ın, "Libya'ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılması konusu, dost ülkelerin yöneticileriyle görüşmelerimizde sürekli öne çıkan konular arasında yer alıyordu." dediği aktarıldı.

Serrac'ın, "Ordunun, vatanı koruma ve sınırların güvenliğini sağlama yönündeki görevini hakkıyla yerine getirmesi için silah ambargosunun kalkması yakındır." ifadesini kullandığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Serrac ile askeri yetkililerin toplantısında, askeri kurumun konumunun yanı sıra Libya Silahlı Kuvvetlerinin savunma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında dost ülkelerle ortaklık programlarının da ele alındığı bilgisi paylaşıldı.

- DEAŞ üyeleri yargılanıyor

Bu arada, UMH'ye bağlı "Özel Müdahale Gücü"nün Facebook hesabından yapılan açıklamada, başkent Trablus'ta kanlı saldırılar düzenlemek suçlamasıyla ceza mahkemesinde yargılanan terör örgütü DEAŞ militanlarının ilk duruşmasının gerçekleştirildiği duyuruldu.

Söz konusu teröristlerin, asker ve polislere suikast düzenlediği ve başkent Trablus'taki bazı elçilik binalarını hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, duruşmanın geniş güvenlik önlemleri altında Yüksek Yargı Konseyi binasında yapıldığı kaydedildi.

BMGK, 2011 yılında Libya'ya silah ambargosu uygulama kararı almıştı.

Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.