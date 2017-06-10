Lice ve Hani'de terör örgütüne ait 10 sığınak bulundu

ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerindeki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 10 sığınak belirlendi. Sığınaklarda, RPG-7 roketatar, M-16 piyade tüfeği, piyade tüfeği, 2 tabanca, 5 av tüfeği, 4 el bombası, 7 el telsizi, 400 gram plastik patlayıcı, 30 dinamit tipi patlayıcı, 1 kilo 700 gram esrar, 5 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Bulunan 5 el bombası kontrollü infilak ettirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki arazi aramalarında ise 3 anti personel mayını ve 4 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Hakkari merkez ile Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki arazi aramalarında da 2 sığınakta el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bir terörist teslim oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist silahıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Muhabir: Kemal Karadağ

