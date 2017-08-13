Lice'de Kur'an kursu öğrencilerine hediye

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Lice Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Sinan Başak, ziyaret ettiği Kur'an kursu öğrencilerine oyuncak verdi.

Başak, belediye ekipleriyle, Kur'an kurslarına giden öğrencileri camide ziyaret etti.

Lice genelindeki yaz Kur'an kurslarında 59 camide bine yakın öğrenciye ders verildiğini anlatan Başak, "Lice terörden çok çekmiş bir ilçemiz. Belediyeye görevlendirme yapılana kadar da çocuklarla ilgili sosyal imkanları olmayan bir ilçemizdi. Çocukların terör yüzünden çektikleri acıyı azaltmak için rehabilite faaliyetlerinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye olarak bir süre önce 2 bin çocuğun katıldığı şenlik düzenlediklerini belirten Başak, "Çocuklarımızla ilgili gençlik ve çocuk merkezleri projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Lice'nin sınırlarının dışına çıkmamış vatandaşlarımız var. Onları Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa ve Karadeniz kültür gezilerine göndereceğiz." dedi.

- "Vatan ve devletin önemini anlatıyoruz"

Lice Müftüsü Ali Mustafa Yıldırım da önceki yıla oranla yaz Kur’an kurslarına gelen öğrenci sayısında artış olduğunu bildirdi.

Çocuklara vatan ve devletin önemini de anlattıklarını dile getiren Yıldırım, "Etrafımızda devletleri yıkılmış insanların muhacir olduğunu sohbetlerimizde çocuklarımıza anlatıyoruz. O hale düşmemek için ne yapmamız gerektiğini onlara aktarmaya çalışıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin geçmişten beri var olduğunu, bu milletin huzur içinde yaşayabileceğini dile getiriyoruz." diye konuştu.

Başak ve beraberindekiler, daha sonra çocuklara oyuncak hediye etti.