Lice'de kütüphaneyle gelen başarı

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3 yıl önce hizmete açılan halk kütüphanesinin yeni binası buradaki öğrencilerin başarısına büyük katkı sağladı.

Yıllardır terör saldırılarıyla gündeme gelen Lice ilçesinde kaymakamlığın katkısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan 650 metrekare alana sahip İlçe Halk Kütüphanesi'nin yeni binası, öğrencilerin sınavlara hazırlanma konusunda yaşadığı sıkıntıyı giderdi. Okul öncesi çocuklara drama eğitiminin de verildiği kütüphaneye gelen öğrenciler, konforlu ortamda ders çalışıp kitap okuyor.

Rahat ortamda ders çalışma imkanına kavuşan öğrencilerin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ile Lisans Yerleştirme (LYS) Sınavlarında başarısı yükseldi.

- "Burası her gün doluyor"

Kütüphane Müdürü Ömer Tekin, yeni kütüphane binasının öğrencilere büyük imkan sunduğunu anlattı.

Liceli öğrencilere modern binada hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Kütüphanemiz ilk açıldığında üye sayımız 200, kitap sayımız 2 bindi. Şimdi üye sayımız 3 bin 296, kitap sayımız 10 bini geçti. Burada okul öncesinden, üniversiteye hazırlananlara kadar bütün öğrencilerimize hitap ediyoruz. Burası her gün doluyor. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması için çeşitli etkinlikler düzenledik. Okuma yarışmasına katılan öğrencilere bisiklet, fotoğraf makinesi ve tablet hediye ettik. Bazılarını Çanakkale, İstanbul'a geziye götürdük."

Öğrencilerin sınavdaki başarısının kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Tekin, "Öğrencilerin başarısı bu sayede giderek arttı. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz gelip teşekkür ediyor." dedi.

- Kütüphanede ücretsiz kurs

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Polat ise 3 yıl öncesine kadar fen lisesini kazanan öğrenci bulunmayan Lice'de bu yıl 10 öğrencinin bu okula yerleştiğini söyledi.

Polat, 3 yıl önce 7, bu yıl ise 30 öğrencinin üniversiteye yerleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kütüphanede öğrencilerimizi LYS ve YGS'ye daha iyi hazırlamak için ücretsiz kurs açtık. 100'e yakın öğrenci bu kursa katıldı. Üniversiteye yerleşebilecek puanı alan bazı öğrencilerimiz de daha iyi bölümler için bu yıl tercih yapmadı. Modern kütüphane binası ve orada verilen kurs, öğrencilerimizin başarısını yükseltti."

- Bir yılda 200 kitap okudu

Kütüphane sayesinde son bir yıl içerisinde 200 kitap okuduğunu belirten Azize Rojin Akşahin (15), "Kütüphanenin çok güzel bir ortamı var. Lice'de böyle serin bir ortamda çalışmak çok güzel. Kitapları buradan alıp tekrar getiriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Muhammed Alav (14) da evde ders çalışma ve kitap okuma ortamı bulunmadığını dile getirerek, "Evimiz kalabalık, kardeşlerim gürültü yaptığı için çalışamıyordum. Burada sessiz bir ortamda ders çalışıyorum. Bir yılda 100'e yakın kitap okudum. Bu güzel ortam sayesinde derslerimde başarılı oluyorum." diye konuştu.

-Tıp fakültesini kazandı

Veysel Karani Şahin (20) ise modern binada çok rahat bir ortamda ders çalışma imkanı bulduğu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını söyledi.

Kütüphanedeki rahat ortamı evde bulamadıklarını vurgulayan Şahin, "Evimizde bulamayacağımız sıcak ortamı burada bulduk. Bu kütüphane sayesinde hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Çok mutluyum. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.