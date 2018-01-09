Liceli gençler sanatla buluşturuluyor

DİYARBAKIR (AA) - HASAN NAMLI - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gençler ve çocuklar, "Lice Sanatla Buluşuyor" adlı projesi çerçevesinde oluşturulan müzik ve resim atölyelerinde sanat faaliyetleriyle zamanını değerlendiriyor.

Terör örgütü PKK ve finans kaynağı uyuşturucuya yönelik başarılı operasyonların devam ettiği Lice'de kanun hükmünde kararname ile görevlendirme yapılan belediye, vatandaşın hak ettiği hizmetleri hızla hayata geçiriyor, sosyal projeleri destekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Lice Belediyesi desteğiyle uygulanan projeyle ilçe ve bağlı köylerde okuyan öğrenciler, okul sonrası iyi vakit geçirmeleri ve öz güvenlerinin gelişmesi için sanatsal etkinliklere yönlendiriliyor.

Bu kapsamda Lice Spor Salonu'nda bir oda ses yalıtımı yapılarak müzik atölyesine, başka bir mekan ise resim atölyesine dönüştürüldü. Burada öğrencilere bağlama, gitar, keman ile üniversiteye hazırlık kursları veriliyor.

Proje Koordinatörü Elvan Bilal, AA muhabirine, doğum yeri olan ilçede kısıtlı imkanlarla okuduğu için çocuklar ve gençlere katkı sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini söyledi.

Öğrencilere okul dışındaki boş vakitlerini kurslarda değerlendirme imkanı sunduklarını dile getiren Bilal, kursların dışında gençlere zeka oyunları ile sinema günleri gibi faaliyetler de düzenlediklerini belirtti.

- "Projeler, gençlerimiz için çok büyük bir fırsat yaratıyor"

Yaklaşık 2 ay önce başlayan kurslarla ön yargıları yıktıklarını aktaran Bilal, "Atölyelerde arkadaşları ve öğretmenlerle ilişkileri gelişiyor. 'Yapamam, edemem.' düşünceleri değişiyor. Sağlıklı bir iletişim sağladıktan sonra gençlerin bilinçli bir birey olacağını düşünüyoruz. Değerli bir birey olarak yetişmeye başladılar." dedi.

Bilal, sosyal destek projelerinin gerekliliğine değinerek şöyle konuştu:

"İlçe sürekli terörle anılıyor, uzak bir yer olduğu için dışarıdan çok farklı biliniyor. Lice'nin terör veya diğer maddelerle anılmasını bu şekildeki projeleri hayata geçirerek yıkmayı düşünüyoruz. Açtığımız kurslarda güzel sanatların önemini anlatmaya çalışıyoruz. İlçede böyle bir realite de var imajı veriyoruz. Bu tür projeleri hayata geçirerek Lice'nin kötü imajını yıkmayı düşünüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının belediyemizle hayata geçirdiği projeler gençlerimiz için çok büyük bir fırsat yaratıyor."

- "Müzik kursu açıldığını duyunca hemen geldim"

Müzik kursu öğrencisi Ela Hüseyinoğlu (10), arkadaşlarının yönlendirmesiyle geldiği kursta çok şey öğrendiğini dile getirerek "Gitar çalmaya çok hevesim vardı. Televizyonda da görüyordum onun için seçtim. Gitarı tam öğrenince 'Caddelerde Rüzgar' parçasını çalmak istiyorum." dedi.

Berfin Sığın (15) ise kursta öğretmen ve öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Azize Rojin Akçer (15), keman çalmayı istediğini ifade ederek "Bu kurs sayesinde keman çalmayı öğreneceğim. Lice'de böyle bir kursun açılmasına çok sevindim." diye konuştu.

Zehra Bağır da müziğe ilgi duyduğunu, kurs açıldığını duyunca da hemen geldiğini aktararak "Birazcık geç başlasam da arkadaşlarıma yetiştim. Bu kursun açılmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.