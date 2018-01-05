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Liceli köy çocukları tenis oynuyor

- Diyarbakır'ın Lice ilçesi Üçdamlar köyünde beden eğitimi öğretmeni Angın, öğrencilerini Türkiye Tenis Federasyonunun desteği ile tenisle tanıştırdı - Angın: - "Hedefim tenisi güzel bir şekilde öğreterek ülkemizi tanıtacak milli sporcular yetiştirmek. Neden bir milli sporcu Çağla Büyükakçay da Lice Üçdamlar köyünden çıkmasın. Ben çıkabileceğine inanıyorum"

Liceli köy çocukları tenis oynuyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Üçdamlar köyünde beden eğitimi öğretmenliği yapan Aydınlı Kezban Angın, öğrencilerini Türkiye Tenis Federasyonunun desteği sayesinde tenisle buluşturdu.

Çocukluk hayalinin peşinden giderek beden eğitimi öğretmeni olan 27 yaşındaki Aydınlı Angın, ilk görev yeri olan Lice ilçesine bağlı Üçdamlar köyü Şehit Binbaşı Ercan Kurt Ortaokulu'nda öğrencilerinin tenis sporuyla tanışmasını sağladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun gönderdiği malzemeler ile okulun bahçesine seyyar tenis kortu yapan ve aynı zamanda üçüncü kademe tenis antrenörü olan Angın, öğrencilerini bu sporla tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Angın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında boş geçen beden eğitimi derslerinde "Beden eğitimi öğretmeni olacağım ve çocuklara bütün sporları en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağım." diyerek yola çıktığını, öğretmen olunca ilk görev yerinin Üçdamlar köyü olduğunu söyledi.

Okulda hiçbir spor malzemesinin bulunmadığını aktaran Angın, "Çocukların daha önce hiç görmedikleri, adını bile duymadıkları bir sporu onlara öğretmeliyim." dediğini, çocuklara tenisi sorduğunda sadece televizyonda gördüklerini söylediklerini anlattı.

- "Çok güzel hedeflerimiz var"

Zaman geçirmeden girişimlerde bulunduğunu, ilgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaptığını dile getiren Angın, şöyle devam etti:

"Her yerden yardım istedim. Türkiye Tenis Federasyonu bana dönüş yaptı ve malzeme gönderdi. Daha önce görmedikleri bir sporu çocuklara öğretmeye başladım. Tenisin pahalı bir spor olduğunu herkes bilir. Gerçekten de masraflı bir spor. Hele de ortaokulda, lisede şartları daha da zorluyor. Çocuklara malzemeleri getirdiğim zaman nasıl oynayacağız şaşkınlığı vardı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde hatta özel okullarda dahi tenis sporunu görmek zordur. Ama ben burada uzaktaki bu köy okuluna tenisi tanıtmak için geldim. Çok güzel hedeflerimiz var."

Antrenmanları yoğun olarak sürdürdüklerini ifade eden Angın, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek istediğini söyledi. Angın, "Çocukların en özgür olduğu ders beden eğitimi. Onlara bu özgürlüklerini yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim tenisi güzel bir şekilde öğreterek ülkemizi tanıtacak milli sporcular yetiştirmek. Neden bir milli sporcu Çağla Büyükakçay da Lice Üçdamlar köyünden çıkmasın. Ben çıkabileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Başarılı bir tenisçi olmak istiyorum"

8. sınıf öğrencisi Fatma Katran (14) da tenisle ilk defa bu yıl öğretmeni sayesinde tanıştığına işaret etti.

Tenis oynamanın çok zevkli olduğunu belirten Katran, "Harika bir şey. Bunun için öğretmenime gerçekten teşekkür ediyorum. Teniste iyi olacağımı düşünüyorum. Tenis zeka isteyen ve mantığı çalıştıran bir spor. Diğer sporlara göre teniste daha hızlı ve pratik olmamız gerekiyor." dedi.

Her gün yeni hareketler öğrendiklerini vurgulayan Yusuf Erkan (14) ise tenisin zevkli bir spor olduğunu anlattı.

6. sınıf öğrencisi Zehra Katran (12) da tenisin çok güzel ve heyecan verici olduğuna dikkati çekerek "Tenis oynadığım zaman sıkıntıların da geçiyor. İmkanlarım elverirse başarılı bir tenisçi olmak istiyorum." diye konuştu.

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