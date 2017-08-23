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Liderler Ukrayna'yı görüştü

- Angela Merkel, Emmanuel Macron, Vladimir Putin ve Petro Poroşenko, telefonda Ukrayna'daki ateşkes konusunu görüştü

Liderler Ukrayna'yı görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, telefonda Ukrayna'yı görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Normandiya formatında gerekleşen görüşmede, tarafların Üçlü Temas Grubu'nun 23 Ağustos'ta başlayacak ve öğrenim yılı boyunca düzenlenecek bir ateşkes ilanına ilişkin aldığı karara açık desteklerini dile getirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, liderlerin söz konusu ateşkesin, Donbass'daki okul çocuklarının ve sivil nüfusun yararına güvenlik durumunda bir iyileşme sağlayacağına dair beklentilerini beyan ettikleri belirtildi.

Ayrıca Putin, Merkel, Macron ve Poroşenko'nun, Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri değerlendirirken kalıcı ateşkesin sağlanması ve Minsk Anlaşması'nın yerine getirilmesi gibi konuların üzerinde bizzat çalışılması konusunda sözleştikleri kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Normandiya Formatı
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