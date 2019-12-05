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Lidya Grup ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Galatasaray Spor Kulübü, Xerox markasıyla faaliyetlerini yürüten ofis malzemeleri tedarikçisi Lidya Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Lidya Grup ile Galatasaray arasında iş birliği anlaşması imzalandı
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Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda, 4 Aralık 2019 Çarşamba günü gerçekleşen imza törenine, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz katıldı.

Baskı yönetimi ve hizmetleri iş birliği anlaşması çerçevesinde, Galatasaray Spor Kulübü’nün baskı süreçlerinin yönetimi 2019 - 2023 yılları arasında Lidya Grup tarafından yönetilecek.
 
İşbirliğine yönelik açıklamalarda bulunuldu
 
İş birliği anlaşması hakkında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, “Günümüz teknolojisinde özellikle printer’ın ifadesi ve gördüğü işlemler günlük yaşamımızda çok önemli. Her ne kadar biz tümüyle dijital ortamda olsak da yazılı belgelerin kalıcı olması anlamında da günlük kullanımda çok önemli. Bizim 10 yıllık artık yıpranmış olan bütün ofis makinalarımızı bilabedel değiştiren sevgili Bekir kardeşime ve Lidya Grup’a çok teşekkür ediyorum. Bekir aynı zamanda bizim üyemiz. Bu makinaların uzun yıllar camiamıza hizmet etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz ise, “Ben de bir Galatasaraylı olarak bu fırsatla Galatasaray’a hizmet etmekten, Xerox markasıyla beraber teknoloji yenilenmesi gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum. Başkanımıza teşekkür ediyorum, bize Galatasaray’a hizmet etme imkanı verdi. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz'e iş birliği anlaşması dolayısıyla isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı hediye etti.
 

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Lidya GrupGalatasarayAli Sami Yen Spor KompleksiTürk Telekom StadyumuBekir ÖzMustafa Cengiz
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