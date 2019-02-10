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Lifecell, Alice Müzikali'nin iletişim sponsoru oldu

- Birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı müzikal, 17 Haziran'a kadar devam edecek

Lifecell, Alice Müzikali'nin iletişim sponsoru oldu
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İSTANBUL (AA) - Turkcell’in yeni nesil dijital operatör markası Lifecell, Alice Müzikali’nin iletişim sponsoru oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Lifecell, Alice Müzikali’nin iletişim sponsorluğunu üstlendi.

Türkiye’nin yenilikçi dijital markası Lifecell’in katkılarıyla perdelerini açan Alice, sahne şovları, etkileyici görsel efektleri, benzersiz kostümleri, müzikleri ve yetenekli oyuncu kadrosu ile aylar öncesinden adından söz ettirme başarısını gösterdi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın paylaştığı müzikal, 7 Şubat’tan itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmaya başladı.

Müzikal, 17 Haziran’a kadar devam edecek.


- "Turkcell, çeyrek asırdır sanatın ve müziğin gelişimine destek oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’de sanatın ve sanatçının daima yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırdır, sanatın ve müziğin gelişimine destek olan Turkcell, 25. yılında da dijital markası Lifecell ile önemli bir iş birliğine imza atıyor. Daha ilk günden büyük bir coşkuya vesile olan ve biletleri aylar öncesinden tükenen Alice Müzikali, bir müzikalden çok daha fazlasını sunan, mükemmel bir gösteri oldu. Dünyadaki dev prodüksiyonlar arasında yer alacağına inandığımız Alice Müzikali'nde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylesine güçlü organizasyonların daha da artması ve sanatın gelişmesi için destek vermeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Alice MüzikaliTurkcell
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