Lifecell'den 23 Nisan'da çocuklara özel iletişim hattı

İSTANBUL (AA) - Lifecell, yine bir ilke imza atarak anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son veren bir "ilk hat" paketi hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli internet, zaman yönetimi, akıllı fatura ve reklam engelleme gibi özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan "Lifecell İlk Hattım" ile aileler çocuklarına sadece bir hat almakla kalmıyor; Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi konuları içeren uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" ile artık aileler çocuklarına sadece güvenli bir hat değil aynı zamanda içerisinde Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platform sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor.

Yine bu özel iletişim hattı ile internet kullanımında zaman yönetimi, reklamsız internet, kontrolsüz kullanım nedeniyle ortaya çıkacak yüksek faturaların engellenmesi gibi daha birçok özellik de anne ve babaların hizmetine sunuluyor. Pakete ek olarak çocuğum güvende özelliği sayesinde, anne babalar çocuklarını merak ettiğinde bulundukları yeri kolayca öğrenebiliyor.

Anne babalar 29TL’ye çocukları için aylık 2 GB internet, BiP’ten BiP’e sınırsız iletişim ve her yöne 500 dakika konuşmayla 100 SMS’lik tarifeyi seçebiliyor.

Bunun yanı sıra içinde internet içermeyen tarife ise 25TL’ye sunuluyor. "Lifecell İlk Hattım"ı satın almak isteyen anne ve babalar, Turkcell Mağazaları’ndan başvuru yapabiliyor.

Çocukları geleceğin dünyasına hazırlayan "İlk Hattım" paketinde bulunan özellikler şöyle:

"Aile Profili Güvenli İnternet, Çocuğum Güvende, Zaman Yönetimi Özelliği, Reklam Engelleme Özelliği, İlk Hattım Ek Kontrolü, Tek Fatura, İlk Hattım Dergilik 1 GB Kampanyası, Digital Zeka, Turkcell Akademi ile İngilizce Eğitim, Paycell Kart."

- "Geleceğin teminatı çocuklarımıza özel çözüm"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'de 60 milyona yakın internet kullanıcısı olduğunu ve bunların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızın da güvenli bir şekilde iletişim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla sektörümüzde ezberleri bozacak yepyeni bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 'Lifecell İlk Hattım' ile bugüne kadar çeşitli endişeler nedeniyle çocuklarını mobil iletişimden uzak tutan ailelere eşi benzeri olmayan bir çözüm sunuyoruz. Bu hat sayesinde aileler, çocuklarının teknolojik açıdan sağlıklı bir iletişim kurmalarını ve onların teknolojinin nimetlerinden en iyi biçimde faydalanmalarını sağlayabilecek. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın yeni dijital çağa ayak uydurabilmeleri için onlara özel çözümler üretmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor ve böylesine özel bir günde bu hizmeti çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."



