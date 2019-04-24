Lifecell’den internet kazandıran bir oyun

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in dijital markası Lifecell, yepyeni bir oyunla müşterilerine internet kazandırıyor.

Turkcell açıklamasına göre, Lifecell’in imza attığı yeni dijital oyun "Çok Net" sayesinde Turkcell ve Lifecell’liler birbirlerine internet kazandırıyor. Lifecell’in internet sitesi üzerinden sunulan oyunla katılımcılar, oyunun yer aldığı filmi izleyerek sonsuzluk ikonlarını yakalıyor ve topladıkları puanla genel skora katkı sağlıyor. Genel skorun 100 milyon olması durumunda oyunu oynayan tüm katılımcıların her biri günlük, haftalık ya da aylık 10 GB internet kazanabilecek.

Lifecell’in merakla beklenen dijital oyunu 3 Mayıs’a kadar sürecek. Oyuna katılıp, internet kazanmak isteyen tüm Turkcell ve Lifecell bireysel aboneleri, lifecell.com.tr’ye girerek istedikleri kadar oynayabilecek ve genel skoru artırmak için çalışacak. Oyuna katılan herkes genel skora göre internet hediyesinin sahip olacak.

10 gün sürecek oyun sonunda ortaya çıkacak genel skora göre hediye internet kazananlar, hediyelerini BiP Lifecell kanalı üzerinden ‘Çok Net’ kampanyasını seçerek alabilecek. Kazanılan GB’lar haftalık, günlük veya aylık olarak hatlara yüklenecek. Kazananlar internetlerini diledikleri zaman kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Lifecell’in ruhuna uygun olarak kullanıcıları her geçen gün yeni özelliklerle buluşturarak, bugüne kadar karşılaşmadıkları bir deneyim sunduklarını belirtti.

Bugüne kadar birçok sıra dışı yeniliğe imza attııkları markanın farkını ortaya koyarak kısa zamanda milyonlarca müşterinin tercihini kazandığını kaydeden Yiş, "Yeni dijital oyunumuzla da fark yaratarak tüm kullanıcılarımızın oynadıkça birlikte kazanacağı sürpriz bir kurgu hazırladık. Türkiye’nin ezberleri bozan dijital markası ile müşterilerimizi şaşırtmaya ve onlara kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.