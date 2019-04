Lifecell'in yeni reklam yüzü Can Bonomo oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital markası Lifecell'in yeni reklamında Can Bonomo rol aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Can Bonomo, müşterilerine tüm iletişim hizmetlerini internet ve dijital platformdan sunan Lifecell'in yeni "Çok Net" kampanyası için kameraların karşısına geçti.

Reklam filminde müzisyen kimliğinin dışına çıkarak farklı yönlerini ortaya koyan Bonomo, şiir ve resme olan ilgisini izleyiciyle paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can Bonomo, bugüne kadar birçok projede yer almasına karşın Lifecell reklam filminin kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek, herkesin bildiği yorumculuk yönü dışında diğer becerilerini de izleyicilerle paylaşma şansı bulduğu için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ise Lifecell'in en büyük kullanıcısının gençler olduğunu ifade ederek, "Bugün gençler internet sayesinde her türlü bilgiye anında ulaşıyor ve aynı anda birçok işi yapabiliyor. Filmde de Can'ın bu yönünü ortaya çıkardık. Hem şarkıcı hem şair hem de ressam oldu. Biz de gençlerimize Can Bonomo ile Çok Net diyerek onlara potansiyellerini en yüksek şekilde kullanmaları için bol internetle kesintisiz iletişim sunuyoruz." değerlendirmelerini yaptı.