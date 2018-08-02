İSTANBUL (AA) - Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu tarafından düzenlenen "Notalar Engel Tanımaz" konseri, Lüleburgaz Hamitabat Elektrik Santrali'nde dinleyicilerle buluştu.

Limak Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketin, engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Engelsiz Müzik Korosu konserlerine devam ediyor.

"Notalar Engel Tanımaz" diyerek yola çıkan Limak Enerji çalışanları ve engelli vatandaşlardan oluşan koro üyeleri, yurdun dört bir yanında konserler veriyor.

Bursa'nın ardından Lüleburgaz’ın Hamitabat köyünde bulunan Hamitabat Elektrik Santrali'nde (HEAŞ) dinleyicilerle buluşan koro, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Sunuculuğunu Faik Öztürk’ün yaptığı gecede şarkılarını seslendiren koro, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerini engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla yorumladı.

Limak Enerji çalışanları ve ailelerinin de hazır bulunduğu konsere, HEAŞ Genel Müdürü Burkay Türe, HEAŞ personeli ve ailelerinin yanı sıra Lüleburgaz Engelliler Derneği katılım sağladı.





- Konser gelirleri engellilere ulaştı





Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu düzenlendiği konserlerde engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu. İlki geçen yıl Bursa’da düzenlenen konsere konuk olarak Mümin Sarıkaya katılırken, konserin geliri Türk Kızılayı’na bağışlandı.

İkinci konserle birlikte Bursa dışına çıkan koro, Hatay’ın İskenderun ilçesinde engelli vatandaşlarla buluştu. Merinos AKKM’de gerçekleştirilen üçüncü konserde ise Türk halk müziği sanatçısı Gülay, koroya eşlik ederken, konserin geliri Engelliler Federasyonu’na bağışlandı.

Orkestra şefi Ümit Akkuş eşliğinde aylar süren provayla konserlere hazırlanan Limak Enerji çalışanları ve engelli vatandaşlardan oluşan 20 kişilik koro, farklı yörelere ait ezgileri yorumluyor.