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Limak Enerji'den "Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi"

- Limak Enerji, faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı

Limak Enerji'den

İSTANBUL (AA) - Limak Enerji, faturalarda kullanılan kağıtları doğaya yeniden kazandırmak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Limak Enerji'den yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi" ile hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde yılda bin fidan dikmeyi planlayan şirket, oluşturulacak ormanla yaklaşık 50 ton kağıda denk gelen fidanları doğaya kazandıracak.

Limak Enerji, bu proje ile kağıt fatura kullanımından dolayı her yıl yüzlerce ağacın kesildiğine dikkati çekerek, sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım atmayı hedefliyor.


- "Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 ilimizi yeşillendireceğiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac müşterilerine ulaşan kağıt faturaların karşılığı olarak her yıl 1 ila bin fidan dikeceklerini belirterek, "Hizmet verdiğimiz 4 şehirde de Yeşil Dönüşüm Ormanları oluşturacağız. 4 yılın sonunda 4 ilimizde 4 bin ağacı doğaya kazandırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Aytac, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sektör şirketleri olarak, bizlerin doğaya karşı bazı sorumlulukları var. Kağıt ayak izimizi azaltmak adına doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermek, tüketimi düşürmek kadar önemli. Yapacağımız 'Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi' ile 5 milyon kişiye hizmet verdiğimiz 4 ilimizi yeşillendireceğiz. Şirketimizde her yıl ne kadar kağıt tüketimi yapıldığını hesapladık, karşımıza çıkan tablo yılda yaklaşık olarak 50 ton kağıt kullandığımızı gösterdi. Her sene ne kadar kağıt tüketiyorsak, bir yandan da bu tüketimin karşılığı olarak ağaç dikelim istedik. Hizmet bölgemizdeki illere her yıl bin ağaç dikerek, kendi tüketimimizi karşılayacağız. Projemizin ilk etabını Çanakkale'de hayata geçireceğiz."

Verilen bilgiye göre, çeşitli projelerle doğanın korunmasına katkı sağlayan Limak Enerji, müşterilerini kağıt fatura konusunda da bilinçlendirerek, kağıt israfının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bugüne kadar 77 bin müşterisinin elektronik faturaya geçmesini sağlayarak yılda 1 ton kağıt israfına engel olan Limak Enerji, elektronik faturaya geçmek isteyen aboneleri için "online.limakuludag.com.tr" adresinden, Müşteri İşlem Merkezleri'nden ve "444 6 646" numaralı Çağrı Merkezi üzerinden destek veriyor.

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