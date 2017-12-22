DİYARBAKIR (AA) - Limak Filarmoni Orkestrası, Diyarbakır'da Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanat yönetmenliğini tenor Murat Karahan'ın yaptığı Limak Filarmoni Orkestrası, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde konser verdi.

Konserde, Zeki Müren'in "Senede Bir Gün", "Veda Busesi", "Duydum ki Unutmuşsun", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar" adlı şarkıları seslendirildi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, konserden önce yaptığı konuşmada, tarih, kültür ve inancın 10 bin yılı aşkın süredir merkezi olan Diyarbakır'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın tarih ve kültür kokan zenginliğine yakışan bir konser olduğunu belirten Güzeloğlu, şöyle dedi:

"İnancımız, beklentimiz ve çabamız odur ki Diyarbakır artık gelecek günlerde bugün gibi sanat etkinlikleriyle daha sık buluşacak. Diyarbakır'ın sanatsever insanlarına, tarih ve sanat kokan her bir köşesine benzer buluşmalar artarak gelecek. Musiki, dedeyle torun arasında köprü kuran, eskimeyen ve hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen namelerdir. Müziğin dili yoktur, gönül diliyle her çağa, her yaşa, her başa hitap etmektedir. Bizim musikimiz de öyledir."

Karahan ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye turnelerine Zeki Müren'in doğduğu şehir olan Bursa'dan başladıklarını belirtti.

Diyarbakır'a gelmekten dolayı memnun olduklarını söyleyen Karahan, şunları söyledi:

"Muhteşem bir seyirci var burada. Konserin başından beri bütün şarkıları beraber söylüyoruz. O kadar güzel eşlik ediyorlar ki, gerçekten çok güzel bir gün. 85 kişilik ekiple Türkiye'yi geziyoruz. Burada Diyarbakırlıların misafirperverliğini gördük. Annem ve teyzemle birlikte baklava yemeye gittik. Nereden geldiğimizi sordular. Anlatınca bize 'Vallahi, billahi size hesabı ödettirmeyiz.' dediler. Turnemizin en güzel ayaklarından birisi oldu Diyarbakır."

Gelecek yıl, ülkenin dört bir yanından en güzel türküleri Filarmoni orkestrasıyla çok sesli hale getirerek Türkiye turnesine çıkacaklarını dile getiren Karahan, bu turne kapsamında da Diyarbakır'a gelmeyi planladıklarını ifade etti.

Konseri, Diyarbakırlı sanatseverlerle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da izledi.