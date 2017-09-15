Limak Filarmoni Orkestrası'nın ilk konserinde Zeki Müren şarkıları

İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı tarafından kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, ilk konserinde 21 yıl önce 24 Eylül'de hayatını kaybeden Zeki Müren'in sevilen şarkılarını yorumlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestra, şef Rengim Gökmen yönetiminde "Zeki Müren Şarkıları" konserinde sahne alacak.

Orkestra, 24 Eylül 1996'da ölen sanatçı Müren'i anmak üzere, 4 Ekim'de Ankara Congresium'da, 11 Ekim'de ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, her zaman sanata destek verdiklerini belirterek, "Sanatın toplum için öneminin farkındayız. Limak Filarmoni Orkestrası'nı kurarken, müziğin evrensel bir dil olmasından hareketle Türk müziğinin daha evrensel bir formda yeniden yorumlanmasını hayal ettik. Umarım başarılı oluruz." ifadelerine yer verdi.