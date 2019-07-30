"Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı milyar tonlara çıkacak"

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha bağlantı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu durumda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 460 milyon tondan milyar tonlara çıkacaktır." dedi.

Turhan, DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Çin'i Avrupa'ya bağlayacak demir yolu hattının en önemli iki bileşeni olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ve geri bağlantılarını tamamladıklarını belirterek, bu sayede ülkenin stratejik konumunu çok daha güçlü kıldıklarını söyledi.

Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği 200 kilometre/saate uygun hızlı tren hatları inşa ettiklerini dile getiren Turhan, bu kapsamda Bursa-Bilecik, Sivas-Erzincan, Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Mersin-Adana, Adana-Osmaniye-Gaziantep olmak üzere toplam 1786 kilometre hızlı tren hattı ve 429 kilometre konvansiyonel demir yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Turhan, demir yolu yapımının yanı sıra yük ve tren trafiğinin yoğun olduğu önemli aksların elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi çalışmalarına da hız verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003 yılında 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğumuzu yüzde 132 artırarak 5 bin 809 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamını, tüm hatlarımızın yüzde 77'sini sinyalli hale getirmeyi hedefliyoruz. Yine 2 bin 82 kilometre olan elektrikli hat uzunluğumuzu da yüzde 166 artırarak 5 bin 530 kilometreye ulaştırdık. 2023 yılına kadar önemli akslarımızın tamamının, tüm hatlarımızın ise yüzde 77'sini elektrikli hale getirilmesini amaçlıyoruz."

- "Türkiye Lojistik Master Planı'nı tamamladık, yol haritamız belirledik"

Ulaşım koridorlarının merkezinde olan Türkiye'yi bölgesinin lojistik üssü haline getirmek ve sanayicilerin yükünü demir yoluyla taşıyarak rekabet gücünü artırmak amacıyla lojistik merkez yapımlarına da ağırlık verdiklerine işaret eden Turhan, Türkiye Lojistik Master Planı'nı tamamladıklarını ve yol haritasının belirlediklerini bildirdi.

Kombine taşımacılık için bağlantı noktası görevi yapacak 21 lojistik merkez planladıklarını dile getiren Turhan, bunlardan 9'unu fiilen işletmeye aldıklarını, ikisinin yapımını tamamladıklarının, 10'unun da planlama ve yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Bakan Turhan, bugüne kadar hizmete açılan ve yapımı tamamlanan toplam 11 lojistik merkezle lojistik sektörüne 4,8 milyon metrekare alan ve 13,2 milyon ton taşıma kapasitesi kazandırdıklarını anlatarak, "21 lojistik merkezi hizmete girdiğinde, Türk lojistik sektörüne 35 milyon ton taşıma imkanıyla 13 milyon metrekarelik açık alan, stok alanı, konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırmış olacağız. Böylece ülkemiz bölgesinin lojistik üssü olma iddiasını büyük oranda gerçekleştirmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "7 limana daha bağlantı sağlayacağız"

Yük potansiyeli olan merkezlere demir yolu bağlantısının sağlanması amacıyla iltisak hatları yapımının da önem taşıdığına dikkat çeken Turhan, şöyle devam etti:

"Bu konudaki çalışmalarımıza da hızla devam ediyoruz. Halen toplam uzunluğu 433 kilometre olan 281 adet iltisak hattımız mevcuttur. Önümüzdeki dönemde 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılmasını planladık. Yüklerin daha hızlı ve ekonomik olarak taşınması amacıyla limanlara da demir yolu bağlantıları yapıyoruz. Halen 10 liman ve 4 iskeleye olmak üzere toplam 85 kilometre demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Filyos, Çandarlı gibi önemli limanlar olmak üzere 7 limana daha bağlantı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu durumda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 460 milyon tondan, milyar tonlara çıkacaktır. Bu rakam 2003 yılında sadece 149 milyon tondu. Maksat sanayicimizin önünü açmak, yükünü hafifletmek, pazara kolay ulaşmasını sağlamaktır."

Kendi öz kaynaklarıyla adım atam işletmecileri yürekten alkışladıklarını belirten Turhan, o nedenle bugün açılışını yaptıkları hattın örnek olması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Turhan, bu hizmetle Yarımca Limanı'nın, değerine değer katmış olduğunu vurgulayarak, limanın demir yoluyla buluşmasının aynı zamanda geniş ve büyük vizyonu ortaya koyduğunu belirtti.

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