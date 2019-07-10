Limaş'a çevre ödülü!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri ile 8 ayrı kategoride ödül verildi. Hayat Holding çatısı altında yer alan ve Türkiye´nin en fazla sıvı kimyasal yük elleçlemesi yapan özel limanlarından biri olan Limaş Liman İşletmeciliği, liman sektörü kategorisinde çevre ödülüne layık görüldü.



Limaş Liman İşletmeciliği adına ödülü Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Dr. Kürşat Bal, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel’ in elinden aldı. Bal, ‘’Hayat Holding çatısı altında faaliyet gösteren Limaş, bölgenin en fazla sıvı kimyasal yük elleçleyen liman işletmesidir. Şirketimiz genel kargo, konteyner elleçlemesi ve sıvı kimyasal madde depolama faaliyetlerinde bulunuyor. Limaş olarak tüm ekonomik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir çevre politikalarımızla ekolojiyi koruyor ve iyileştirici aksiyonlar alıyoruz. Çevre alanında yaptığımız çalışmaların sektörümüzde örnek teşkil ederek ödüllendirilmesi, Limaş ailesi olarak bizleri mutlu etti ve motivasyonumuzu artırdı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çevre bilincinin artırılması, ekolojinin korunması ve iyileştirilmesi çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çevreye duyarlı yaklaşımla çalışan tüm paydaşlarımızın Rüzgarı Kolay, Puruvası Neta Olsun” dedi.