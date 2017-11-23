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Lisa Ekdahl İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Grammy ödüllü İsveçli şarkıcı Lisa Ekdahl, İş Sanat caz serisi konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.İş Sanat'ta sahne alan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sık sık teşekkür ederek, "Bu akşam burada...

Lisa Ekdahl İstanbul'da konser verdi

İSTANBUL (AA) - Grammy ödüllü İsveçli şarkıcı Lisa Ekdahl, İş Sanat caz serisi konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu.

İş Sanat'ta sahne alan sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere sık sık teşekkür ederek, "Bu akşam burada olduğum için mutluyum. İstanbul'un güzel insanları. Bizimle birlikte olmak üzere güzel insanlar bu akşam İş Sanat'a gelmiş. Sizleri burada gördüğüm için çok mutluyum." dedi.

Ekdahl, orkestrada Mathias Blomdahl, Milton Öhrström, Ola Hultgren ve Andreas Nordell'in kendisine eşlik ettiğini dile getirerek, gitarda performans sahneleyen Blohmdahl'ın büyükannesi ile büyükbabasının İstanbul'da doğduklarını aktardı.

Eski ve yeni, İngilizce ve İsveççe şarkılar yorumlayan sanatçı, "I'll Be Around", "Nature Boy", "One Life", "Down with Love", "Heavenly Shower", "You Want Here Approvel" isimli şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Stockholm'de 1971'de dünyaya gelen sanatçı, müzik hayatına "The Peter Nordahl Trio" adlı caz grubuyla küçük caz kulüplerinde şarkı söyleyerek başladı. Henüz 22 yaşındayken çıkardığı ilk solo albümü "Lisa Ekdahl" ile üç dalda Grammy Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 1994 tarihli "Vem Vet" eseriyle müzik dünyasında tanındı.

Lisa Ekdahl, kariyeri boyunca 10'dan fazla albüme imza attı.

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İş SanatKonserLisa Ekdahl
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