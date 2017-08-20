Lisanslı bisiklet sporcusuna otomobil çarptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı lisanslı bisiklet sporcusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bodrum-Milas Karayolu Zeytinli Kahve mevkisinde meydana geldi. Kazada, sürücü Enver Aydoğdu'nun (25) kullandığı 09 R 8141 plakalı otomobil, 23 yaşındaki sporcu Mücahit Kıvrak'ın kullandığı bisiklete çaptı.Yere düşen bisikletli, sol dirseği ve diz kapaklarından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği yaralının, kazayı hafif şekilde atlattığı belirtildi.
Yapılan müdahalesinin ardından ambulanstan inen Kıvrak'ın lisanlı sporcu olduğu, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi adına katıldığı çeşitli yarışlarda dereceler elde ettiği öğrenildi.