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Lise öğrencileri Avrupa lezzetleri için yarıştı

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, "Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması"nda hünerlerini sergiledi

Lise öğrencileri Avrupa lezzetleri için yarıştı

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Avrupa Uyum Çalışmaları ve İyi Eğitimli Personelin İstihdamı Projesi" kapsamında meslek liseleri arasında "Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması" düzenlendi.

Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethi Yılmaz Sezer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Evliya Çelebi Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin koordinatörlüğünde bir otelde düzenlenen yarışmaya Antalya, Aksaray, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve Adana'daki 8 meslek lisesinden 24 öğrenci katıldı.

Yarışmaya katılan okulların öğrencileri, İspanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan kültürlerine ait "başlangıç, ana yemek ve tatlıları" hazırlamak için yarıştı.

Manavgat Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan otel aşçıbaşılarının jüri üyeliğini yaptığı yarışmada, öğrenciler görseli güzel ve lezzetli yemekler hazırlamak için mücadele etti.

Öğrencilerin hazırladığı yemeklere sunum, lezzet ve dekor olmak üzere 3 ayrı kategoride puan verildi.

Elmadağ Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Betül Özgür, Aleyna Yalçın ve Yaren Tek, kremalı Rumen çorbası, Polonya et dolması ve Polonya tatlısıyla 89,75 puan alarak birinci oldu.

Yarışmada Ünye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 82 puanla ikinci, Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de 70 puanla üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere madalya, okullara da kupa ve plaket takdim edildi. Birinci öğrencilere de 500'er lira, ikincilere 300'er lira ve üçüncülere de 150'şer lira ödül verildi.

Yarışmanın proje koordinatörü, Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Onur Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2006 yılından bu yana Avrupa Birliği Erasmus programlarının yürütüldüğünü belirterek, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Avrupa Uyum Çalışmaları ve İyi Eğitimli Personelin İstihdamı Projesi" kapsamında "Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması"nı düzenlendiklerini söyledi.

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