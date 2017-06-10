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Lise öğrencileri bu yaz İTÜ'yü keşfedecek

- İTÜ'nün lise öğrencileri için düzenlediği yaz okulunda öğrenciler İTÜ'yü keşfedecek, çeşitli aktivitelerle de keyifli bir hafta geçirecek

Lise öğrencileri bu yaz İTÜ'yü keşfedecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Taşkışla, Maçka ve Gümüşsuyu yerleşkelerinde, üniversiteye hazırlanan 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için Lise Yaz Okulu düzenledi.

İTÜ açıklamasına göre, lise öğrencileri 3-7 Temmuz günleri arasında Lise Yaz Okuluna katılarak hem bölümlerdeki dersleri izleme şansını yakalayacak hem de farklı spor aktivitelerine katılabilecek. Gençler, ayrıca girişimcilik ekosistemi oluşturan birimleri de yakından tanıyacak.

Öğrenciler, ilgi alanlarına göre 4 grupta toplanıp belirlenen programın rotasına göre İTÜ'de çeşitli bölüm derslerine ve seminerlerine katılarak deneyim kazanacak.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İTÜ Yaz Okulu’nda gençler sadece dersleri izlemekle kalmayacak. Aynı zamanda kariyer planlama ve meslek seçimine dair ipuçları öğrencilerle paylaşılacak ve gençler İTÜ Ginova, İTÜ Çekirdek, İTÜ Radyosu ve İTÜ - UHUZAM (İTÜ-Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama UYG-AR Merkezi) gibi İTÜ'nün farklı alanlarda öne çıkan kuruluşları da yakından tanıma imkanına sahip olacak. Bir hafta sürecek lise yaz okulunun sonunda, öğrenciler sertifikalarını alacak."

Lise Yaz Okuluna katılmak isteyenlerin 16 Haziran Cuma gününe kadar İTÜ'ye başvuru yapması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)İTÜ Lise Yaz Okulu
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