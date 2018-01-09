Lise öğrencileri Kudüs'e

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde lise öğrencileri arasında "Kudüs'e Mektup Yarışması" yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın kent genelinde eğitim gören lise öğrencilerinin Kudüs'te yaşananlarla ilgili empati yapmalarını sağlamak ve orada yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla düzenleneceği belirtildi.

Yarışmada ilk 3'e giren gençlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kudüs veya Balkan ülkeleri seyahatiyle ödüllendirileceği ifade edilen açıklamada, ayrıca dereceye girenlere nakdi ücret de verileceği bildirildi.

Açıklamada, yarışmanın ön kayıt işlemlerinin 19 Ocak Cuma günü başlayacağı aktarılarak, "Ön kayıt işlemleri çerçevesinde okullarda okuma grupları oluşturulacak ve kitapların Milli Eğitim müdürlüklerine dağıtımına başlanacak. Okumalar 1 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek. Başvuru tarihi 1-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmen aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresinden yapılacak." ifadelerine yer verildi.

- "Her okul yarışmaya en fazla iki grupla katılabilecek"

Yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve özel ortaöğretim öğrencilerinin katılabileceği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda okuma grupları oluşturulacak ve her grup 15 kişiden oluşacak. Proje kapsamında öğrenciler Ahmet Turgut’un 'Kalbim Kudüs’te Kaldı' ve Ahmet Varol’un 'Kudüs Davamız' kitaplarını okuyacak. Okunacak kitaplar, Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine teslim edilecek. Her okul yarışmaya en fazla iki grupla katılabilecek. İlçe Milli Eğitim müdürlüklerince oluşturulmuş kurul, mektupların ön değerlendirmesini yaparak en iyi ilk 10 mektubu belirleyecek. Öğrenciler, yarışmaya birer eserle katılacak. Mektup en fazla iki sayfa olacak."