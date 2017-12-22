Lise öğrencilerinden Kerim bebeğe destek

KONYA (AA) - Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesini ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) hafta sonu yabancı dil yayınlarıyla hikayesini duyurduğu Doğu Gutalı Kerim bebek için başlatılan dayanışma kampanyasına Konya'daki öğrenciler de sessiz kalmadı.

Kent merkezindeki Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Doğu Guta'nın sembolü haline gelen Kerim bebeğe destek için bir araya gelerek sol gözlerini kapattı.

Öğrenciler, Kerim bebeğin fotoğrafının yanı sıra "Bebekler ölmesin", "Kerim bebeği Esad kör etti", "Savaşlar olmasın, bebekler ölmesin", "Kerim bebek için tek gözünü kapat" yazılı pankartlar taşıdı.



Savaşta ölen çocuklar için dua eden öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra dağıldı.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de bugüne kadar binlerce kadın, çocuk ve bebeğin saldırılarda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Suriye'de bebeklerin kundakta öldürüldüğünü, çoğunun da yetim kaldığını anımsatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Burada imam hatipliler olarak mazlumlarla ilgili hassasiyetimizi göstermeye devam edeceğiz. Bugün Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde binlerce öğrencimiz Kerim bebeğin acısını paylaştı. Bu eylemle öğrencilerimiz dünyaya 'Bebekler ölmesin, masumlara yapılan saldırılar son bulsun.' diye haykırdı."