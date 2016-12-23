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Lise öğrencilerinden "teröre lanet" yürüyüşü

- Düzce'de bir araya gelen bir grup öğrenci, son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi

Lise öğrencilerinden

DÜZCE (AA) - Düzce İmam Hatip Liselileri ve Mezunları Derneği üyeleri ve bir grup öğrenci, son dönemde yaşanan terör olaylarını protesto etti.

Cedidiye Camisi önünde toplanan grup, Türk bayrakları açıp, terör örgütü aleyhine slogan atarak Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamayı yapan Muhammed Fatih Keskin, devletine, milletine, vatanına ve bayrağına gönülden bağlı gençler olarak terörü lanetlemek için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin aşığı olduklarını belirten Keskin, terörün her türlüsünü şiddetle kınadıklarını vurguladı. Keskin, şöyle konuştu:

"Çoluk çocuk yaşlı ve genç demeden bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için sinsice kahpece ve korkakça yapılan bu terör faaliyetlerinin bizlerini yıldıramayacağını, korkutamayacağını tüm dünyaya buradan ilan ediyoruz. Kalbimizde taşıdığımız iman, göğsümüzde taşıdığımız vatan sevgisiyle bir olacağız, kardeş olacağız, ülkemizi bu kahpe hainlere karşı böldürmeyeceğiz. Türk'ü, Kürt'ü, Sünnisi, Alevisi, sağcısı, solcusu bu al bayrak altında tek vücut olacak, tüm emperyallerin ve hain işbirlikçilerin oyunlarını bozacağız. Gençler olarak bizler dünyanın her neresinde kan akıtılıyorsa zalimin karşısında mazlumun yanında olacağız."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.


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