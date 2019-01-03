Lise öğrencilerinden yerli drone

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi'nde tasarım ve parçaları tamamen kendilerine ait yerli drone yaptı.

Kadıköy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "İHATA: İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi", Golf range antrenman alanı ve "Sessiz Tanıklar Selatin Yapıları" fotoğraf sergisi Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Kadıköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Tarkan Mercul, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Engin Boyraz, eski mezunlar, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

Projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Ali Fuat Güney, 1392 mevcutlu okulda her öğrencinin ilgi alanına göre 51 kulüpte faaliyet gösterdiğini söyledi.

Güney, açılışını gerçekleştirdikleri Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "İHATA: İnsansız Hava Aracı Tasarım Atölyesi"nde öğrencilerin milli İnsansız Hava Aracı (İHA) prototipi tasarlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin bu amaçla tasarladıkları doroneyi 3D yazıcı aracılığıyla kalıbını çıkarıp özgün bir çalışma yaptıklarını ifade eden Ali Fuat Güney, "Bilgisayarları eski mezunlarımızdan Ali Altun'un sponsorluğu ile aldık. 5 bilişim kulübünün ortak kullandığı atölyede öğrenciler kodlama, tasarım ve 3D yazıcı dersleri alıyorlar. Burada öğrencilerimiz sıfırdan yaptıkları İHA'yı uçurmayı başardılar. Ayrıca kumanda ile İHA'lar arasındaki kodlamayı da yine kendileri yaparak önemli bir çalışmaya imza attılar. Bunun dışında yurt içi ve yurt dışında yarışmalara gidecek projeler hazırlıyorlar." diye konuştu.

- Golf antrenman alanları açıldı

Golf sporunun okullarda tanınması ve benimsenmesi amacıyla eski mezunlarının katkılarıyla golf antrenman alanı açtıklarını dile getiren Güney, bir yıldır faaliyet gösteren takımda 39 öğrencinin bulunduğunu bildirdi.

Güney, eski mezunlardan Cavit Yıldız'ın ve Beden Eğitimi Öğretmeni Şenay Yerlikaya'nın gayretleriyle, öğrencilerin oluşturulan drive range alanında antrenman yaptıklarını ve antrenörleri eşliğinde Ataşehir’de gerçek golf sahasında da her hafta çalıştıklarını ifade etti.

Güney, golfun okul sporları arasına alınması için okullarının öncülük ettiğini dile getirerek 19 Mayıs'ta yapılacak turnuvada başarı elde ederek milli sporcular yetiştirmek istediklerini kaydetti.

- Tarihi yapıları farklı açılardan çektiler

Açılışı gerçekleşen bir diğer projenin ise "Sessiz Tanıklar Selatin Yapıları" fotoğraf sergisi olduğunu bildiren Güney, bu çalışmanın da Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklediğini belirtti.

Proje kapsamında Fotoğraf Kulübü ve diğer öğrencilerin İstanbul’un siluetini oluşturan tarihi yapıların fotoğrafları İHA ve helikopter yardımı ile çektiğini ifade eden Güney, şöyle konuştu:

"Fotoğrafçılık eğitimi alan öğrencilerimiz İstanbul'daki selatin yapılarının bugüne kadar pek çekilmemiş farklı açılardan çekimini gerçekleştirdiler. Projede 35 ayrı tarihi yapı bulunuyor ve öğrencilerimiz bu yapıların tarihi ve mimari özellikleri hakkında da bilgi sahibi oluyorlar. Bu sayede genç nesillerin tarihi yerleri daha yakından tanımalarına, özellikle Mimar Sinan’ın eserlerindeki muhteşem hesaplamaları bizzat görme fırsatını yakaladılar."

Güney, projelerde öğretmen Sıddık Cansever'in büyük katkısı olduğunu dile getirerek, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin idareci, öğretmen ve eski mezunlarıyla bir ekip olarak çalışıp başarıya odaklandığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan ise projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ismine yakışır şekilde önemli projeleri hayata geçirmesinin sevindirici olduğunu belirtti.