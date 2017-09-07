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Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

- Pendik'te, 14 yaşındaki Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen eski İETT şoförünün, "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı - Sanık Ulka: - "Şu anda İETT'de görev yapmıyorum, işten çıkarıldım. Sol gözümde hafif görememezlik var"

Lise öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, 14 yaşındaki lise öğrencisi Sude Mete'ye çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen eski İETT şoförü Tarık Ulka'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanmasına başlandı.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tarık Ulka, Sude Mete'nin babası Ekrem Mete ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ulka savunmasında olay tarihinde Sultanbeyli'den sefere başladığını, hafif karlı, tipili bir hava olduğunu, yolcuları indirip yeni yolcuları alarak Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'ndaki son durağa geldiğini söyledi.

- "Otobüsün içinde şoka girdim"

Arka taraftan bir yolcunun yanına geldiğini belirten Ulka, "Yolcu bana 'çocuğa vurdun' dedi, ben de 'bunun şakası olmaz' dedim. Yolcu çarptığıma dair ısrar edince komuta merkezini arayarak, şefime 'böyle bir olayın aslı olup olmadığını araştırın' dedim. Aradan 10-15 dakika geçti şef ve müdürlerim geldi. Olay doğruymuş, otobüsün içinde şoka girdim." ifadelerini kullandı.

Kazanın olduğu yer ile Pendik istasyonu arasında iki üç duraktan fazla bir mesafe olduğunu aktaran Ulka, yarım saatlik sürede yolcuların kendisine bir şey söylemediğini savundu.

Ulka, Sude Mete'ye çarptığını fark etmediğini öne sürerek, "Ben kamera kayıtlarını izlemedim. Ancak söylenene göre kaza yerinde bir kasis var ve kasisin orada olmuş. Yoldaki kasislerde araba yükselir, bu fark edilir. Duraktan hemen hareket eder etmez kasis vardır, ben kasisin dışında bir sarsıntı ve yükselme fark etmedim" dedi.

Sanık avukatı Hasan Abanoz da tanık Osman Yahşi'nin olayı müvekkilinin anlattığı gibi gördüğünü, Sude Mete'nin otobüse yetişmek için sol taraftan koşarak geldiğini, hareket halindeki otobüsün sol tarafından sağ tarafına geçmeye çalışırken kazanın meydana geldiğini söylediğini belirtti.

Kazada hayatını kaybeden Sude Mete'nin babası Ekrem Mete olayı görmediğini, kızının vefat ettiğini, sanıktan şikayetçi olduğunu, herhangi bir tazminat almadığını söyleyerek davaya katılma talebinde bulundu.

- "Sol gözümde hafif görememezlik var"

Müşteki avukatı İlker Başer, sanığa "İETT'de hala çalışıyor musun? Gözlerinde görme kaybı var mı?" sorularını yöneltti.

Sanık Ulka sorulara yönelik, "Şu anda İETT'de görev yapmıyorum, işten çıkarıldım. Sol gözümde hafif görememezlik var" yanıtını verdi. Sanık avukatı Abanoz da müvekkilinin sol gözünde rahatsızlık olmasının çalışmasına engel oluşturmayacağını, İETT'de sağlık raporu olmadan şoförlük yapamayacağını söyledi.

Müşteki avukatı Başer, mahkemeden sanığın sol gözündeki görme kaybı için sağlık testi yapılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren Hakim Figen Sunguroğlu, İETT'den sanığın sağlık raporlarının istenmesine ve müşteki Ekrem Mete'nin davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.

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