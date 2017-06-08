Lise öğrencisinin tüfekle öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı Cansu Çaptı'yı sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan 17 yaşındaki M.A.K hakim karşısına çıktı.



Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, suça sürüklenen tutuklu çocuk M.A.K ile Cansu Çaptı'nın annesi Fatma Çaptı ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada savunma yapan M.A.K, 2,5 yıl arkadaşlık yaptığı Cansu Çaptı ile niyetlerinin evlenmek olduğunu belirterek, kendi aralarında yüzük taktıklarını, bunu Çaptı'nın ailesinin de bildiğini söyledi.

Kız arkadaşının parmağından yüzüğü alarak ayrıldığını ifade eden M.A.K, "Ailemle tartışmıştım. 10 gündür eve gidip gelmiyordum. Bizim orada bulunan sevgi ormanlığı denilen yerde sabahlıyordum. Siyah bir araç sabahladığım yere geldi. Siyah bir poşet attığını gördüm. Erkek pantolonuna sarılı bir tüfek olduğunu gördüm. Polis merkezine götürüp teslim edecektim. Cansu'nun iş yeri bu yol güzergahına yakındı. 'Cansu' diyerek tüfeği ona doğrulttum. Amacım korkutmaktı. Cansu ile aramızda yarım veya 1 metrelik bir mesafe vardı. Cansu bana döner dönmez elimdeki tüfek ateş aldı. Cansu yere düştü.'' diye konuştu.

Korkup, olay yerinden kaçtığını anlatan M.A.K, daha sonra polis merkezine gittiğini belirterek, Çaptı'yı öldürmek istemediğini, tüfeğin kendiliğinden ateş aldığını, kız arkadaşını tehdit etmediğini, ona ve ailesine rahatsızlık vermediğini kaydetti.

- "Kızımı sürekli rahatsız ediyordu"

Duruşmada söz alan müşteki anne Fatma Çaptı da, sanıkla kızının yaklaşık bir yıl sevgili olduktan sonra ayrıldıklarını, aralarında söz kesilmediğini, 16 yaşındaki lise öğrencisi kızının evlenmesinin söz konusu olmadığını anlattı.

Fatma Çaptı, sanığın sürekli kızını telefonla rahatsız ettiğini ve yolda önüne çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:



''İş yerime gelip beni de rahatsız ediyordu. Kızımı 'Anneni, teyzeni öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızımı rahatsız etmesin diye telefon numaralarını değiştirdik. Olay günü kızım bana ait imalathaneden el arabasını alıp satış yaptığım dükkana getiriyordu. Kızımı aradığımda 'Anne bir dakikaya oradayım' dedi. Bir iki dakika geçtikten sonra biri kızımın vurulduğunu söyledi. Hemen koştum. Kızım kanlar içindeydi. Ambulansta da vefat etti. Sanık kızımı kasıtlı olarak öldürmüştür. Planlı programlı bir şekilde pusuya yatmış, kızımı beklemiş ve öldürmüştür. Olaydan bir gün önce de sanığın Facebook'unda 'Yarın her şey bitecek' gibi kızımı öldüreceğini ima eden mesajlar yazdığını sonradan öğrendim.''

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, lise öğrencisi 16 yaşındaki Cansu Çaptı'nın bir dönem sevgili olduğu 17 yaşındaki M.A.K'dan ayrıldığını, sanık M.A.K'nın barışma teklifini kabul etmeyen Cansu Çaptı'yı 8 Şubat 2017'de Bağcılar'da sokak ortasında pompalı tüfekle karnından vurduğu anlatıldı.

Çaptı'nın hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, M.A.K'nın eski sözlüsü olan Cansu Çaptı'yı, olay öncesinde uzun bir süre rahatsızlık verip tehdit ederek, tekrar arkadaşlık yapmaya iknaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın bunu başaramayınca da olay günü yanında taşıdığı pompalı tüfekle takip edip tasarlayarak ve kasten Çaptı'nın karın bölgesine hedef alıp bir el ateş ederek ölümüne neden olduğu belirtilerek, M.A.K'nın ''çocuğu veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme'' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



