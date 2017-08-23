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Lisede az ve öz arkadaş psikolojiyi olumlu etkiliyor

- Lise yıllarında edinilen yakın arkadaşlıkların akıl sağlığını olumlu yönde etkilediği ortaya çıktı

Lisede az ve öz arkadaş psikolojiyi olumlu etkiliyor

ANKARA (AA) - ABD'de yürütülen bir araştırmada, lise yıllarında az ama öz arkadaş sahibi olan kişilerde uzun vadede sosyal kaygı bozukluğu görülme oranının diğer bireylere kıyasla daha az olduğu tespit edildi.

"Psychcentral" sitesinde yayımlanan habere göre, Virginia Üniversitesinde doktora öğrencisi Rachel K. Narr liderliğinde yürütülen araştırma, ergenlik yıllarında edinilen arkadaşlıkların, kişilerin hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, 15 yaşından 25 yaşına kadar izlenen 169 kişi, ırk, etnik ve sosyoekonomik durumlarına göre gruplara ayrıldı. Bunların yüzde 58’inin Kafkasyalı, yüzde 29’unun Afrika kökenli Amerikalı, ve yüzde 8’inin de melez gruba üye oldukları bildirildi.

Katılımcılarla yapılan yıllık değerlendirmede, yakın arkadaşlarının kimler olduğu, arkadaşlıklarının nasıl gittiği, nasıl veya ne zaman kendilerini kaygılı hissettikleri gibi çeşitli sorular soruldu.

Elde edilen sonuçlarda, 15 yaşında yakın arkadaşlığa öncelik veren bireylerde 25 yaşında sosyal kaygı bozukluğu görülme oranının azaldığı, zamanla öz güven artışı ve diğerlerine kıyasla daha az depresyon belirtisi gözlemlendi.

Bunların yanı sıra yakın arkadaş sahibi veya okulda popüler olmanın kısa vadede kişinin ruhsal veya bedensel sağlığı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, bugün sanal yollardan arkadaş edinmenin çok kolay olduğunu ancak olabildiği kadar samimi arkadaşlar edinilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor.







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