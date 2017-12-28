Liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular yayımlandı

ANKARA (AA) - Liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yayımlandı.

Sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi ve proje temelli liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular "Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" adıyla iki ayrı kitapçık halinde MEB'in internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Buna göre, "Sözel Bölüm" örnek kitapçığında, Türkçe'den 10, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil'den 5'er olmak üzere toplam 25 örnek soru yer aldı. "Sayısal Bölüm" kitapçığında ise Matematik ve Fen Bilimleri'nden 10'ar olmak üzere, toplam 20 soru adaylara örnek gösterildi.

Örnek sorulara ilişkin açıklamada sınavda, eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşılacağı bildirildi. Açıklamada, sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavının, 8. sınıf kazanımlarıyla, becerilere odaklanılan bir sınav olacağı kaydedildi.



Adaylar örnek kitapçıklara"www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

- Sınav haziranda iki oturumda yapılacak

"Sözel Bölüm" ve "Sayısal Bölüm" olarak iki ayrı kitapçık ve optik cevap formu ile haziran ayında iki oturumda düzenlenecek liselere yerleştirme sınavı 135 dakika sürecek.

Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. Türkçe'den 20, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dilden 10'ar olmak üzere 50 soru "Sözel Bölüm"de, Matematik ve Fen Bilimlerinden 20'şer olmak üzere, 40 soru ise "Sayısal Bölüm"de adaylara yöneltilecek.







