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"Liseli davulcu"nun sahur mesaisi

- Yozgat'ta lise öğrencisi Oktay Hayran, sahurda sokakları dolaşıp davul çalarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Hayran: - "Bazen cadde ve sokaklarda beni durdurup oyun havası veya halay istiyorlar, ben de çalıyorum. Harçlık veriyorlar. Parayı anneme ya da babama veriyorum"

YOZGAT (AA) - FERHAT KAYHAN - Yozgat'ta lise öğrencisi Oktay Hayran, babasından çalmasını öğrendiği davulla vatandaşları sahura uyandırarak, aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Yerköy ilçesinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Oktay Hayran, ramazanda davul çalarak, dede mesleğini sürdürüyor. Davul çalmayı babasından öğrenen Hayran, sahurda ilçe sokaklarını dolaşarak davuluyla vatandaşları uyandırıyor.

Hayran, polis olma hedefine ulaşmak için derslerini de ihmal etmiyor.

Oktay Hayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dede mesleği davulculuğu, babası ve ağabeyleriyle sürdürdüklerini söyledi.

Bu işi severek yaptığını, hafta sonları babasıyla düğünlerde de davul çaldığını anlatan Hayran, "Okul harçlığımı çıkarıyorum. Bir yandan da evimin geçimine katkıda bulunuyorum. Polis olursam, yine tatillerde davul çalmak isterim. Çünkü davul çalmayı çok seviyorum." diye konuştu.

Ramazanda düğün olmadığından sahur vakti davul çaldığını belirten Hayran, "Babam ve amcamın çocuklarıyla geceleri çıkıp ramazan davulculuğu yapıyorum. Bazen cadde ve sokaklarda beni durdurup oyun havası veya halay istiyorlar, ben de çalıyorum. Harçlık veriyorlar. Parayı anneme ya da babama veriyorum." dedi.

Baba Muharrem Hayran da evinin geçimini yıllardır davulculuk yaparak sağladığını bildirdi.

Ramazanda oğluyla davul çaldıklarını kaydeden Hayran, "İftardan sonra gece için toplandığımız bir dükkan var, oraya gidiyoruz. Davul çalmanın vaktini bekliyoruz. Vakit geldiğinde oğlumla veya arkadaşlarla mahalle mahalle, cadde cadde gezip vatandaşı sahura kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Davulculuk mesleğinin kendilerine atalarından kaldığını anlatan Hayran, okuyup memur olmasını istediği oğluna, boş zamanlarında da davul çalmasını öğütlediğini belirtti.


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