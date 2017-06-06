Liseli gençler

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da meslek lisesi öğrencileri, 3 aylık çalışmanın ardından öğretmenlerinin yardımıyla mayın arama robotu geliştirdi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine bölümünde öğrenim gören 20 öğrenci tarafından, 3 aylık çalışmanın ardından geliştirilen "Örümcek Robot", engebeli ve zorlu arazilerde ilerleyebiliyor.

Arama kurtarma faaliyetleri ile askeri güvenlik çalışmalarında kullanılabilecek robot, 5-20 kilometre hızla ilerleyebiliyor ve operatörüyle birlikte yaklaşık 200 kilogram yük taşıyabiliyor.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine öğretmeni Mustafa Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede 20 öğrencinin görev aldığını, 3 aylık çalışmanın ardından ortaya çıkan robotun, uzaktan kumanda ile insansız bir şekilde mayınlı arazide kullanılabileceğini söyledi.

Robottan askeri araştırmalarda rahatlıkla faydalanılabilineceğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Robotumuzu ileriki zamanlarda geliştirmeye çalışacağız. Bizim tasarımımız şu anda çok basit halde. Üzerine robot kollar, termal kamera, yer altı arama dedektörleri, uzaklık sensörleri yerleştirilirse çok fonksiyonel yardımcı bir araç haline gelebilir. Askeri araştırmalarda kullanılabilir. Deneme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik. Daha da geliştirmek için bilgisayar öğretmenlerimizle çalışma yapıyoruz."

Ünal, mayınlı arazilere insan göndermek yerine örümcek robotun kullanılabileceğini belirterek, "Bu örümcek robot, mayınlı arazilerde kullanılabilir. Böylelikle insan canına zarar gelmemiş olur. 'Örümcek Robot' adını verdiğimiz robot, operatörüyle birlikte, 200 kilogram yük taşıyabiliyor. Ayrıca robotla fiziksel engellilerin merdivenlerden kolay çıkması ve yolda robot eşliğinde rahat yürüyebilmelerine olanak sağlanabilir. Arazide bir yerden bir yere ulaşmalarında kullanılabilir. İleride bu yönde de çalışmalar yapmak istiyoruz." diye konuştu.