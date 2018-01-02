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Liseli gençlerden Afrika'ya su kuyusu

- İmam hatip lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacak

Liseli gençlerden Afrika'ya su kuyusu

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği kermesten elde edilecek gelir, su kuyusu açılmak üzere Afrika'ya gönderilecek.

Öğrencilerin "Halil İbrahim Sofrası" adını verdikleri kermes, okulun fuaye salonunda açıldı. Öğrenci velilerinin yaptığı ve çeşitli yöresel lezzetlerin yer aldığı kermes yoğun ilgi gördü.

Okul Öğrenci Başkanı Hüseyin Bayraktaroğlu, yaptığı açıklamada, Afrika'da açlık ve susuzluk yaşayan insanların sıkıntılarına bir nebze de olsa yardımcı olmak için kermes düzenlediklerini söyledi.

Sadaka-i cariyeyi hayata geçirecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Bayraktaroğlu, okul idaresinin kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkıda bulunan öğrencilerden Serdar Kesik ise Afrika'daki insanların susuzluğunu gidermek için kermes organize ettiklerini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu açılacağını aktaran Kesik, "Afrika'da insani yardım çalışması yapan dernek ve vakıflarla anlaşma yapılarak bu suyu kuyusu açılacak inşallah." dedi.

Öte yandan, okulda Mirasımız Derneği'nin düzenlediği Kudüs temalı uluslararası karikatür yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı sergi de açıldı.

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Afrika'da Su KuyusuBayrampaşa Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
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