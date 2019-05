Liseli girişimciler ülkemizi Avrupa’da temsil edecek

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Ticaret Odası’nın katkıları, Citi Vakfı, Bayer, İnter Kargo’nun destekleri ve Manpower, Destek Patent ve Familup’ın özel ödül ile destek verdiği 20.GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finali, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ev sahipliklerinde gerçekleştirildi.



Türkiye Finali kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde “Yılın Şirketi”İstanbul’dan çıktı. Lise öğrencileri tarafından kurulan ‘Entella GençBizz Şirketi’ geliştirdiği deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan düşük maliyetli filtre sistemi ile ülkemizi bu yıl Fransa’da gerçekleşecek olan Avrupa Finali’nde temsil etme hakkı kazandı.



İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci zihin yapısıyla yetiştirmeyi hedefine alan Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu amaçla her yıl liseler arasında GençBizz Lise Girişimcilik Programı’nı düzenleniyor. Buna göre yılın girişimcisi olmak isteyen öğrencilerin kurdukları ekipler önce iş fikri geliştiriyor, ardından kurdukları girişimlerle ürünlerini pazarlamaya başlıyor. Gençler bu süreç boyunca iş dünyası profesyonellerinin ve girişimcilerin de için de yer aldığı Genç Başarı Gönüllülerinden mentorluk desteği de alıyor. Öğrenciler girişimlerini kurarak bir eğitim-öğretim dönemi boyunca faaliyetlerini yürütüyor.



22 ilde 500’e yakın girişim kuruldu



Bu yıl da aynı süreçler yaşandı ve 2018-2019 öğretim yılında yüzde 95’i devlet okulu olmak üzere 22 ilde 20 bine yakın lise öğrencisi kendi iş fikrini hayata geçirerek 500’e yakın girişim kurdu. 35 girişim GençBizz Türkiye Finali’ne kaldı. Bu yılki final 25-26 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştirildi. İlk gün ekipler ürettikleri ürün ve hizmetleri kendilerine verilen stant alanlarında sergiledi ve ürün satışı gerçekleştirildi. İş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri ekibi stantları gezerek öğrencilerden girişimleri ile ilgili bilgi aldı ve ardından öğrencilerle birebir mülakat gerçekleştirdi. İkinci gün girişim sunumları gerçekleştirildi ve jüri tüm süreci değerlendirerek not verdi.



İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Bayer Orta Doğu Orta Asya ve Batı Türkiye Bölgesi Satış Müdürü Abdullah Yalçın, MMC Group Türkiye Yan Haklar Danışmanlığı Müdürü Elif Şen, HP Enterprise Avrupa-Orta Doğu-Afrika Bölge Teknik Regulasyon Yöneticisi Esra Erol, Manpower Türkiye Ülke Direktörü Feyza Narlı, Citibank İzmir Şube Müdürü Gülom Timurhan ve İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik’ten oluşan jüri üyeleri En İyi Stant, En İyi Pazarlama/Satış, En İnovatif Ürün kategorilerinde derece alacak girişimleri belirleyerek ödüllendirdi. Genel toplamda ise en iyi olan girişim Yılın Şirketi ödülünün sahibi oldu.



Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda yarışmaya İstanbul’dan katılan öğrencilerin geliştirdiği Entella GençBizz Şirketi çevreye karşı duyarlı olmasıyla da öne çıktı ve yarışmada ipi göğüsledi. Öğrenciler Entella ile deniz yüzeyindeki katı atıkları toplayan bir filtre geliştirdi.



Birinci Avrupa’da yarışacak



Genç Başarı Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde ilkokuldan lise son sınıfa kadar gençlerin girişimci olması için çalışıyor. Benzer yarışmalar Avrupa’ya bağlı olan 40 ülkede de gerçekleştiriliyor. Her ülkenin birincisi bu yıl 4-5 Temmuz’da Fransa’nın Lille şehrinde düzenlenecek Avrupa Finali’ne katılacak. Avrupa finalinde Türkiye’yi, Entella GençBizz Şirketi temsil edecek.



Öte yandan yarışmada ikinciliği ÖDTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği Tensopathy isimli iş fikri aldı. Öğrenciler Tensopathy ile kanser hastalarında oluşması muhtemel nörapati problemini önleyen medikal ürün ürettiler.



İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin kurduğu Pio The Company GençBizz Şirketi ise yarışmada üçüncülüğü elde eden taraf oldu. Ekip kulaklık ve işitme cihazlarını temizleyen taşınabilir bir ürün geliştirdi ve sattı.