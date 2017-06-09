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Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite:

-"(Rusya’ya yönelik) yaptırımları yumuşatmak için şartlar yok"

Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite:

HARKOV (AA) - Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Rusya’ya yaptırımları yumuşatmak için şartların oluşmadığını belirtti.

Grybauskaite, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Harkov şehrinde yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’yı eleştirdi.

NATO, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) açısından doğu sınırlarında durumun kötüleştiğini ve saldırgan tutumların hala devam ettiğini belirten Grybauskaite, "Bu yüzden (Rusya’ya yönelik) yaptırımları yumuşatmak için şartlar yok." dedi.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları uzatma kararı almasına değinen Grybauskaite, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış olmadan Avrupa’da ve dünyada barış olmayacağını anladığını ifade etti.

Grybauskaite, "Saldırgan, hangi isim altında olursa olsun önemli değil saldırgan olarak kalacaktır. Bu hususta Avrupa'nın duruşu ve ABD'nin duruşu örtüşüyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia GrybauskaiteRusya
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