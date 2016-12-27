ZONGULDAK (AA) - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında şehit olan istihkam er Kenan Döngel'in anne ve babası, 4 yaşındaki kız kardeşi Livanur'un rüyalarına giren oğullarının acısını yaşıyor.

Kayseri'de, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan saldırıda oğulları Kenan Döngel'i (21) yitirdikleri haberini alan Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesi, başkalarının da bu acıyı yaşamaması için PKK terör örgütünün kökünün kazınmasını istiyor.

Baba Özcan Döngel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı olduğu sırada fabrikada çalıştığını ve kız kardeşinin olayı haber verdiğini söyledi.

Kardeşinin, oğlunun Kayseri'de askerlik yaptığını bildiği için aradığını aktaran şehit babası, "Kız kardeşim arayarak, 'Ağabey patlama oldu, Kenan da orada mıydı?' dedi. İçime kurt düştü. Hemen arkadaşını aradım, 'Çarşı iznine çıkmıştı' dedi. Komutanını aradım, komutanı 'Hastanede yaralı' dedi. Öylece hemen iş yerinden ayrılıp eve geldik ve Kayseri'ye yola çıktık. O yolu bitiremedik." diye konuştu.

Döngel, oğlunun bir süre önce özel harekat polisi olabilmek için başvuru yaptığını, 5 Ocak'ta Kırklareli'deki mülakata hazırlandığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"En son patlamadan bir gün önce görüştük. 'Çarşıya ineceğim' demişti. Özel harekata yazılmıştı, 5 Ocak 2017'de mülakatları vardı. Oradan da yanımıza izne gelecekti. Nasip değilmiş. Allah'ım ne diyeyim. Başka ocaklar sönmesin. Bu PKK'nın kökü kazınsın artık. Bizim yüreğimiz yandı, başka ocaklar sönmesin. Allah'ım, bizim ocağımızı söndürdüler, onların da ocağı sönsün. Acımız büyük, vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Özcan Döngel, oğlunun 4 yaşındaki kız kardeşi Livanur'u çok sevdiğini ve şehidin defninden sonra kızının, rüyasında ağabeyini gördüğünü anlattığını aktararak, "Oğlum, Livanur'un rüyasını giriyor. İki yanağından öpüyor ve 'Liva sana kırmızı bisiklet getireceğim' diyor. Yanaklarından öpüyor ve 'Seni seviyorum' diyor." sözlerine yer verdi.

- "Oğlumun kokusunu alamadım"

Büyük acı yaşadığını dile getiren anne Şehime Döngel de terörü lanetleyerek, "Ne diyeyim? Diyecek bir şey bulamıyorum. Boğazım düğümleniyor. Dünya bir tarafa, ben oğlumu isterim." dedi.

Şehit oğluyla en son Ramazan Bayramı'nda görüştüklerini aktaran Şehime Döngel, "Son telefon konuşmamızda 'Annem burnumda buram buram kokuyorsunuz. Hele kardeşimin dilleri çözülmüş, sizi çok özledim' dedi. Bir gelseydi yavrum. Yavrumu bir koklayamadım. Eşyasını getirdiler, bütün kıyafetlerinde deterjan kokuyor, oğlumun kokusunu alamadım." dedi.