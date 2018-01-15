"Lojistik hizmet ihracatı 2023'te 50 milyar doları aşar"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, bugün 15 milyar dolar olan lojistik hizmet ihracatının 2023 yılında 50 milyar doları aşacağını bildirdi.



UND'den yapılan açıklamaya göre, UND Yönetim Kurulu, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ı ziyaret etti.



Kurul, lojistik hizmet ihracatının artırılması amacıyla Eximbank tarafından lojistik sektörünün bilgilendirilmesi ve desteklenmesi konusunda verdiği desteklerden dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.



Çetin Nuhoğlu, ziyarete ilişkin değerlendirmesine, lojistik sektörünün Türkiye'nin dış ticareti için stratejik önemi bulunduğunu dile getirdi.



Hükümetin son yıllarda hizmet ihracatına özellikle de lojistik hizmet ihracatına gereken desteği verdiğini bildiren Nuhoğlu, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin kurulması, lojistik sektörüne Turquality ve marka desteğinin sağlanması, hizmet fuarlarına katılımın destek kapsamına alınması, ilk kez 2023 Hizmet İhracat Stratejisi belirleme çalışmalarına başlanması, 500 büyük hizmet ihracatçısının tespiti ve ödüllendirilmesinin bu katkılardan bazıları olduğunu aktardı.



Nuhoğlu, özellikle Eximbank üzerinden sağlanan kredi desteğinin sektör için can suyu niteliğinde olduğunu belirterek, "Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, hizmet ihracatına yönelik devrimsel adımlar atılmasını sağlamıştır. Ekonomi Bakan Yardımcılığı görevinden beri sektörümüzden desteğini esirgemeyen Eximbank Genel Müdürü Yıldırım'ın katkılarını da unutamayız." ifadelerini kullandı.





- "Lojistik, 1 koyup 10 alınacak bir sektör"





İhracat odaklı bakıldığında diğer sektörlere göre farklı özellikleri olduğuna değinen Nuhoğlu, "Toplam 50 milyar dolar hizmet ihracat geliri içinde lojistik sektörünün payı 15 milyar dolar. Bu rakam ürün ihracatının yüzde 10'undan fazladır. Toplam ihracat içindeki katma değere bakıldığında payı çok daha fazla. Bu yönüyle sektörümüz bizatihi kendisi döviz kazandırıcı bir ihracat olması yanında ürün ihracatının başarısı için en stratejik sektördür. Amaç ihracatı artırmak ise lojistik, 1 koyup 10 alınacak bir sektördür." yorumunu yaptı.

Çetin Nuhoğlu, 2023 yılında 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşmak için lojistik sektörünün üzerine düşen 50 milyar dolarlık katkıyı sağlayacağını, ancak bunun için yapılması gerekenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bugünkü ihracat rakamı 2023 yılında 50 milyar doları aşar. Bu hedefe ulaşmak için tabii ki 8 bakanlığımızın müsteşarlarından oluşan Lojistik Koordinasyon Kurulunun ve 9 bakanlık, müsteşar ve yardımcılarından oluşan Ticareti Kolaylaştırma Kurulu'nun önemi çok büyüktür. Asya, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında olan ülkemiz için lojistik, öncelikli stratejik konu olarak ele alınmalıdır. Özellikle Çin tarafından ilan edilen "Tek Kuşak, Tek Yol" (One Belt One Road) inisiyatifi Asya ve Avrupa ticaretinde Türkiye'ye önemli bir lojistik katma değer sağlayacaktır. AB ile ilişkilerin de seyri hiç şüphesiz başarı için çok önemli olan ikinci konudur. Bugün için toplam ihracat içinde yüzde 50'den fazla paya sahip olan Batı ile siyasi ve ticari ilişkilerin gidişatı hizmet ihracatımızda önemli bir etken olacaktır."



Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise lojistik hizmet ihracatının toplam ihracat içindeki payının çok iyi seviyede olduğuna değinerek, "Ülkemiz ihracatla kalkınıyor. Katma değeri daha yüksek olan lojistik hizmet ihracatı bizim için stratejik bir alandır. Temel misyonu ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemek olan Eximbank ürün ihracatımızı da daha rekabetçi kılan lojistik sektörüne verdiği desteği artırarak devam ettirecektir." görüşlerini aktardı.